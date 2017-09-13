Одна из крупнейших табачных компаний мира основала Фонд против курения

Одна из крупнейших табачных компаний мира Philip Morris International объявила о создании фонда по борьбе с курением.

Как сообщает «Интерфакс», табачная копорация будет выделять на деятельность фонда 80 миллионов долларов ежегодно в течение 12 лет начиная с 2018 года. Таким образом совокупные инвестиции составят 1 млрд долларов. Возглавит Фонд бывший сотрудник ВОЗ Дерей Йо.

Организация получит название «Фонд за мир без курения». Она будет заниматься финансированием исследований, которые оценивают альтернативы традиционным сигаретам, а также отслеживать прогресс в борьбе с курением и заниматься поиском способов подготовки производителей табака к сокращению спроса на их продукцию.

Сама компания Philip Morris International продвигает свою технологию IQOS, которая основана на нагревании табака, что позволяет избежать процесса горения и выделения соответствующих ему вредных веществ. Отмечается, что около 3 миллионов курильщиков уже перешли с обычных сигарет на данную технологию.