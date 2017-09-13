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Одна из крупнейших табачных компаний мира основала Фонд против курения

15:46 13.09.2017
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Одна из крупнейших табачных компаний мира Philip Morris International объявила о создании фонда по борьбе с курением.

Как сообщает «Интерфакс», табачная копорация будет выделять на деятельность фонда 80 миллионов долларов ежегодно в течение 12 лет начиная с 2018 года. Таким образом совокупные инвестиции составят 1 млрд долларов. Возглавит Фонд бывший сотрудник ВОЗ Дерей Йо.

Организация получит название «Фонд за мир без курения». Она будет заниматься финансированием исследований, которые оценивают альтернативы традиционным сигаретам, а также отслеживать прогресс в борьбе с курением и заниматься поиском способов подготовки производителей табака к сокращению спроса на их продукцию.

Сама компания Philip Morris International продвигает свою технологию IQOS, которая основана на нагревании табака, что позволяет избежать процесса горения и выделения соответствующих ему вредных веществ. Отмечается, что около 3 миллионов курильщиков уже перешли с обычных сигарет на данную технологию.

Темы: США, Последствия курения, Табачная промышленность
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 21:50
Гость: читайте

Читайте книжечку о эгрегорах Титова Кирилла Валентиновича.
Только для этого придётся сначала ДЭИРовцем стать очно.
13.09.2017, 19:13
Гость: P.S.

1000 г. Опиум широко используется в Китае и на Дальнем Востоке.
1271-1275 гг. В результате путешествий Марко Поло европейцы узнали опиум и гашиш, широко распространенные на Востоке.
1493 г. Традиция табакокурения привезена в Европу Колумбом и его командой.
1525 г. Парацельс (1490-1541) начинает использовать настойку мака в медицинской практике.
17 век В России царь Михаил Федорович приказывает казнить всякого, у кого найден табак. Царь Алексей Михайлович издает следующий указ: «Каждого, у кого будет найден табак, мучить до тех пор, пока не выдаст имя человека, давшего ему табак»
1613 г. Джон Рольф, муж индейской принцессы Покахонтас, отправляет первый корабль, груженый вирджинским табаком в Англию.
1650 г. Употребление табака запрещено в Баварии, Саксонии, Цюрихе. Султан Оттоманской империи, Мурад IV, провозгласил смертную казнь за употребление табака. Людей обезглавливали, четвертовали, но все было напрасно – страсть к курению только расцветала.
1690 г. «Акт одобрения перегонки бренди и спирта из пшеницы», вышедший в Англии.
1691 г. В Люнеберге, Германия, введена смертная казнь за курение табака.
1762 г. Томас Доувер, английский врач, начинает использовать лекарство, в основе которого был опиум. «Порошок Доувера» был наиболее широко используемым препаратом опиума в течение 150 лет.
1785 г. Бенджамин Раш называет потребление алкоголя болезнью, от которой в США погибают 4000 человек ежегодно, при населении менее 6 миллионов.
13.09.2017, 19:10
Гость: P.S.

В 1634-м году русский царь Михаил Романов ввёл запрет на курение. В том же случае, если запрет нарушался, то виновного в нарушении сего указа ожидали порка, деревянная пробка в нос и ссылка в Сибирь. При этом имущество ссыльного могло быть конфисковано в казну государства.
А уже к 1674 году за курение вводится смертная казнь. Царь Михаил при этом недвусмысленно говорил: «Каждого, у кого будет найден табак, мучить до тех пор, пока не выдаст имя человека, давшего ему табак».
Однако, уже через 2 года, примерно в 1676 году запрет на курение был снят.
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