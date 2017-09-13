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Украина предложит свой вариант резолюции о миротворцах в Донбассе

20:45 13.09.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Противостояние на Украине

Киев намерен предложить свою резолюцию, касающуюся присутствия на востоке Украины миротворцев ООН. Об этом первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко рассказал порталу «Зеркало недели».

«Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет возможен к принятию. Не просто чтобы сообщить, что «я великий миротворец», а для того, чтобы эта миссия смогла заработать», - заявил он.

По мнению Пристайко, Россия пытается перехватить у Киева инициативу миротворчества и при этом предлагает «сырой» вариант резолюции. ОН добавил, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ввести на Донбасс миротворческую миссию еще в 2015 году.

Москва в начале сентября внесла в Совет безопасности ООН резолюцию о размещении на Украине миротворцев всемирной организации. В первоначальном варианте предполагалось присутствие «голубых касок» только на линии соприкосновения враждующих сторон. Позднее президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что миротворцы могут находиться и в других местах, которые посещают представители спецмиссии ОБСЕ. Киев согласился обсуждать документ с условием, что в миротворческую миссию не будут входить российские военнослужащие.
 

Темы: Россия, Украина, Организация объединенных наций (ООН), Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 23:07
Севастополь

Прошу всех учитывать, что происходящее сейчас означает, что, как справедливо отметил сегодня Виктор Алкснис, "НАТО под прикрытием флага ООН разворачивает в 500 км от Москвы военную инфраструктуру". ***По приглашению Кремля.***
Все ли ответственные товарищи понимают, что происходит по плану ВВП? И как это называется?
13.09.2017, 22:22
Просто песня

Вышел в степь донецкую парень молодой..... из Габона, да в голубой каске - все девки к нему сбегутся. Что с запада, что с востока.
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