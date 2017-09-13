Украина предложит свой вариант резолюции о миротворцах в Донбассе

Киев намерен предложить свою резолюцию, касающуюся присутствия на востоке Украины миротворцев ООН. Об этом первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко рассказал порталу «Зеркало недели».

«Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет возможен к принятию. Не просто чтобы сообщить, что «я великий миротворец», а для того, чтобы эта миссия смогла заработать», - заявил он.

По мнению Пристайко, Россия пытается перехватить у Киева инициативу миротворчества и при этом предлагает «сырой» вариант резолюции. ОН добавил, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ввести на Донбасс миротворческую миссию еще в 2015 году.

Москва в начале сентября внесла в Совет безопасности ООН резолюцию о размещении на Украине миротворцев всемирной организации. В первоначальном варианте предполагалось присутствие «голубых касок» только на линии соприкосновения враждующих сторон. Позднее президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что миротворцы могут находиться и в других местах, которые посещают представители спецмиссии ОБСЕ. Киев согласился обсуждать документ с условием, что в миротворческую миссию не будут входить российские военнослужащие.

