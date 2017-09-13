В Турции решили отказаться от «Похоронного марша» Шопена

В Турции во время похорон погибших военнослужащих вместо традиционного произведения Фредерика Шопена будет звучать «Текбир» (молитва об усопших) османского композитора Итри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Замена музыкального произведения объясняется тем, что в Турции погибших военных нередко называют мучениками. Новое правило будет также распространяться на похороны сотрудников МВД.

В ведомстве пояснили, что решено отказаться также от траурной мелодии, исполняемой на духовых инструментах. Отныне ритуал будет проводиться практически в полной тишине, за исключением «Текбира».

Поводом для такого решения стали похороны солдата в апреле прошлого года. Во время исполнения «Похоронного марша» Шопена военные начали выкрикивать религиозные лозунги и заглушили оркестр. В обществе ветеранов Турции заявили, что произведение Шопена, исполняемое на светских похоронах, чуждо для турецких мучеников.

