Военный эксперт: «Ввод миротворцев ООН в Донбасс грозит ослаблением позиций России»

Важный момент - кто будет принимать решения о миротворческих силах и их составе, о местах дислокации и задачах

Владимир Путин согласился с расширением присутствия миротворцев ООН в Донбассе. Предполагается размещение миротворцев для охраны наблюдателей ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и везде, где работают члены миссии.

Но остальные условия, по мнению президента РФ, должны остаться без изменения. То есть сторонам придется сначала прекратить боевые действия.

Так что значит предложение Путина по вводу миротворцев ООН? Об этом рассказал генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем - , известный и тем, что в конце 90-х был в эпицентре конфликта в Югославии.

- Как Вы оцениваете заявление Путина?

В целом как идея – положительная. Но здесь встает вопрос – кто будет принимать решения о миротворческих силах и их составе, о местах дислокации и задачах? Вот этот вопрос наиболее важен. Потому что, если Западу и американцам удастся продавить решение о присутствии членов НАТО или зависимых от США государств, то мы можем получить необъективные миротворческие действия и информацию по ним.

И второй момент – места дислокации. Если они разместятся вдоль российский границы с Донбассом, тогда вообще ни гуманитарных грузов, никакой поддержки Донбассу и Луганску не будет – они окажутся в изоляции. Поэтому здесь важно, кто будет реализовывать эту резолюцию.

- Ранее независимые республики и Россия были против вооруженной миссии ОБСЕ, а теперь просто к ним присоединяются миротворцы. Это оправданная замена?

- Миротворцы должны будут обеспечивать объективную и свободную деятельность миссии ОБСЕ, но мы видим, что миссия ОБСЕ, ее представители, которые работают в зоне разграничения, не всегда объективны. Может быть, они шлют объективные доклады своему руководству, но то, что публикуется, во многом носит необъективный антироссийский, антиноворосский характер.

Надо следить за тем, будут ли эти миротворцы поддерживать исполнение сторонами минских договоренностей, и за тем, какие у них будут полномочия – работать в рамках "минского формата" или полномочия будут расширены в какую-то другую сторону.

- Если уже не раз наша сторона сталкивалась с необъективностью ОБСЕ, то не ослабит ли ввод миротворцев позиции России?

- Да, во-первых, нужно подумать о причинах – почему Россия сначала не соглашалась на ввод миротворцев, а сегодня проявляет инициативу. Не является ли бременем для российского руководства поддержка ДНР и ЛНР. Что мы хотим – отказаться от поддержки и передать это международным силам или же мы хотим укрепить свои позиции в плане поддержки? Мне кажется, что с этой инициативой мы несколько отступаем.

Мы признали киевскую хунту, хотя говорили, что она совершила государственный переворот, а вот ДНР и ЛНР, их независимость и результаты референдума мы не признаем. Какая-то тут непоследовательность. И я опасаюсь, что ввод миротворцев может ослабить позиции России, направленные на поддержку независимости двух государств.

- Учитывая то, как Украина "выполняет" взятые на себя обязательства, насколько реально выполнение условия прекращения боевых действий и отведения вооружений?

- Реально оно может быть только в случае, если нынешняя администрация США откажется от провоцирования и развития этого конфликта. Ведь и украинская хунта, прямо скажем, на 99% зависит от решений Вашингтона и других сил, действующих на территории США.

И если США действительно пойдут на то, чтобы конфликт не разгорался, не бил по России, то тогда – да, миротворцы сработают. Если политика останется прежней – провоцировать различного рода конфликты, поощрять киевское руководство, чтобы оно поддерживало этот фактор напряженности в отношении России, тогда никакие миротворцы не сыграют никакой роли в приостановке обстрелов.

Ведь мы видим, что там не только вооруженные силы Украины и спецслужбы действуют, но и разного рода организации боевиков, нацистов, просто грабителей. Сегодня Украина слабо управляется – и через границу Саакашвили прорывается, и постоянно что-то творят бывшие участники так называемой "АТО".

- Ну, а насколько возможно изменение политики США?

- Пока мы видим, что в отношениях с Россией на Трампа надели наручники законом о санкциях и другими действиями. Ему позволено только ухудшать отношения с Россией, а улучшать – нет. Поэтому нужно смотреть, насколько будет волевым характер Трампа именно в вопросах улучшения отношений с Россией, насколько можно верить его словам. В этом уравнении много неизвестных.

- Тем не менее, что реально могло бы сейчас внести изменение в ситуацию на Украине?

- Изменение внутреннего состояния Украины, прежде всего. Уход хунты, скорее всего вынужденный, и приход нормальных серьезных политиков, а не сумасшедших людей, которые сегодня и в Раде заседают, и в правительстве, и вокруг президента Порошенко.

Когда украинцы сами возьмут и прогонят эту власть, как Саакашвили прогнали, вот тогда можно выстраивать отношения, но и то они будут непростыми. Ведь сегодня Порошенко по указке Запада спешит создать такую систему законодательства, которая не позволит быстро урегулировать отношения с Россией. Это будет непростой период, ведь Россия записана в тамошних законах как "агрессор".

Кроме того, идет тотальный разрыв с советским прошлым, с российским прошлым. Это же придется восстанавливать. А это трудный и долгий процесс.

- Как итог, предложение Владимира Путина как-то влияет на разрешение конфликта в целом?

- Оно способствует не разрешению конфликта, оно способствует сокращению обстрелов, разрушений, гибели людей. Оно способствует нормализации жизни Донецкой и Луганской областей, всего лишь. Чтобы люди могли ходить в школу, на работу, в магазины, не опасаясь. А конфликт этот, как мне кажется, будет долгим.

Автор: Алексей Половников