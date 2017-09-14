ЛНР выступила против размещения миротворцев на границе с Россией

Луганская Народная Республика не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России. Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны… Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат", — сказал Дейнего.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также назвал предложение Госдепа США о размещении миротворцев бессмысленным, так как Москва и Киев не ведут никакой войны. Новиков отметил, что гораздо полезнее было бы разметить миротворческий контингент на линии разграничения между противоборствующими сторонами в Донбассе. Он отметил, что с таким же успехом Госдеп мог бы предлагать ввести миротворцев на границу Украины и Польши, России и Белоруссии, что является столь же бессмысленным.

«В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно», — подчеркнул Новиков.