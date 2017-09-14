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ЛНР выступила против размещения миротворцев на границе с Россией

12:04 14.09.2017
Стоп-кадр с видео в Youtube
Стоп-кадр с видео в Youtube
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Луганская Народная Республика не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России. Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. 

"На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны… Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат", — сказал Дейнего.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также назвал предложение Госдепа США о размещении миротворцев бессмысленным, так как Москва и Киев не ведут никакой войны. Новиков отметил, что гораздо полезнее было бы разметить миротворческий контингент на линии разграничения между противоборствующими сторонами в Донбассе. Он отметил, что с таким же успехом Госдеп мог бы предлагать ввести миротворцев на границу Украины и Польши, России и Белоруссии, что является столь же бессмысленным.

«В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно», — подчеркнул Новиков.

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 19:17
ник

у советских своя гордость у американцев своя логика, алогичная, но обязательно с полдвохом, по мне везде где англо саксы ищи подвоха и сразу проыверяй как сейчас принято говорить на коррупционность.
14.09.2017, 18:10
Того?

А чье мнение кого-то интересует? Уж не Киева ли? У тебя мания величия- лечись.Как прикажут большие дяди из Совбеза так и будет.
14.09.2017, 18:07
Варшавский

Это кто это решил? Ваш алкаш Петя? Ну он еще не то "решит" на потеху всему миру. Никто и никогда не сказал, что миротворцы будут стоять на границе России и Украины.Там бои не идут и миротворцам там делать нечего. Без согласия республик никто и никуда и ничего вводить не будет.
Так что, что там решил ваш Петя- наплевать и забыть.
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