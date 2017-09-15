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В лондонском метро произошел взрыв

10:56 15.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. О погибших в результате случившегося пока не сообщается.

Информация о возгорании в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 по Москве). Полиция пока не объявила, рассматривается ли происшествия как теракт.

Темы: Лондон, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 14:08
Гость: Трезвый

Это не теракт,а всего лишь проявление толерантности.
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