В лондонском метро произошел взрыв

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. О погибших в результате случившегося пока не сообщается.

Информация о возгорании в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 по Москве). Полиция пока не объявила, рассматривается ли происшествия как теракт.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1

— Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.