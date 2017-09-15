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Южная Корея пригрозила КНДР «полным уничтожением»

09:39 15.09.2017
Мун Чжэ Ин. Фото с сайта wikipedia.org
Мун Чжэ Ин. Фото с сайта wikipedia.org

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что дальнейший диалог с КНДР вести не представляется возможным.

Такое заявление прозвучало на Совете национальной безопасности в Сеуле, собранного после очередного пуска баллистической ракеты со стороны КНДР. Президент Южной Кореи также пригрозил «уничтожить Север» в случае провокаций со стороны КНДР,

«В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника, мы располагаем достаточными силами, для того, чтобы уничтожить Север до такой степени, что он никогда не сможет оправиться», - заявил он.

В свою очередь правительство Южной Кореи назвало серьезным вызовом международной безопасности запуск баллистической ракеты, совершенной КНДР.

В ночь с четверга на пятницу Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты «Хвасон-12» в направлении Японии. Ракета пролетела над островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. В Южной Корее одновременно с пуском ракеты в КНДР также провели испытания собственной ракеты «Хёнму-2». 

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 14:17
Гость: Евгенич

Южная Корея должна понимать безрассудство этих угроз-им первый каюк будет,прилурки
15.09.2017, 14:12
Гость: Грозному

Прочитай внимательно кому угрожают северо-корейцы.
15.09.2017, 14:07
Гость: Трезвый

Пока Южной Кореей будут править марионетки пиндосов невозможно объединить корейцев в одну страну.Юг Кореи оккупированная страна и все слова ее "избранных" народом лидеров это звуки из под джинсов "Большого брата" крепко сидящего на шее "свободной" Ю.Кореи.
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