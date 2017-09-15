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Совбез ООН экстренно соберется в связи с очередным ракетным пуском КНДР

09:00 15.09.2017
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Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея запросили на пятницу проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты КНДР.

"Закрытые консультации Совета Безопасности ООН по КНДР состоятся в пятницу в 15:00 по Нью-Йорку", - сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.

 КНДР в ночь на пятницу осуществила очередной пуск баллистической ракеты.

По данным южнокорейских военных, северокорейская ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газовых конденсатов, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты в Северной Корее.

Резолюция вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР - максимум 500 тысяч баррелей до конца этого года и не более 2 миллионов баррелей в год, начиная с января 2018 года.

Резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклиаризации.

Темы: Северная Корея, Ядерное оружие, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 12:15
сынульке

сынулька,а че ты так беспокоешся о наших потенциальных врагах,а рассуждать всегда полезно,это если мозги есть
15.09.2017, 11:36
Сын отцу

Как мудро ты рассуждаешь, папаша. Ну оно и понятно. Это же не над твоей головой ракеты летают, можно и порассуждать.
15.09.2017, 09:55
Отец

Явно одноглазая организация ныне эта я ООН. Казалось бы-какое дело ООН до суверенной страны, решающей вопросы своей безопасности? Кстати, это вполне, адекватная реакция Северной Кореи-на фоне системного игнорирования США суверенности других государств-членов ООН. Ирак, Ливия, Югославия, Сирия-их судьба решалась на глазах ООН-но её единственный глаз в это время был почему-то закрыт чей-то рукой.
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