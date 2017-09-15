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Украинец уплыл в Румынию в поисках заработка

21:45 15.09.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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В Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который пересек вплавь Дунай, ради того, чтобы найти работу.

Инцидент произошел на востоке страны, в районе Подул Рошу Сиряса уезда Тулча. Пограничники заметили молодого человека, шедшего по берегу Дуная. Он пояснил, переплыл реку, упаковав свою одежду в пластиковый пакет. Мужчина добавил, что отправился в Румынию в надежде найти работу.

Пограничники передали задержанного украинской стороне для проведения разбирательства по поводу незаконного пересечения государственной границы, передает ТАСС.

В июне между Украиной и Евросоюзом действует безвизовый режим. Это позволяет украинцам свободно въезжать в страны Шенгенской зоны, но не дает права на работу или учебу там.
 

Темы: Румыния, Украина, Проблемы безработицы в мире
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Комментарии читателей
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16.09.2017, 09:32
Реплика

Поняли, укробалбесы? "Безвиз" вам только на турпоездки, а если задержался - депортация. Так что раздевайтесь, пока не похолодало, и все в Дунай... А на той стороне прикидывайтесь глухонемыми молдаванами, потерявшими паспорта.
16.09.2017, 05:06
ant1949

Уточнение.
В Румынии пограничники задержали не простого гражданина Украины, а внука Остапа Сулеймана Ибрагима Берта Мария Бендер-бей (Остапа Бендера), который пересек вплавь Дунай ради того, чтобы найти работу, так как в обнищавшей Украине ни один из 400 относительно честных способов отъема денег у населения, которые знал его дедушка, не помог ему.
В отличии от дедушки, тащившего в Рио-де-Жанейро через Румынскую границу огромные богатства, внук отправился на Запад налегке-с пакетом поношенной одежды.
Итог один- ограбили и вернули назад, ибо своих умников на Западе хватает.
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