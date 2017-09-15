Украинец уплыл в Румынию в поисках заработка

В Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который пересек вплавь Дунай, ради того, чтобы найти работу.

Инцидент произошел на востоке страны, в районе Подул Рошу Сиряса уезда Тулча. Пограничники заметили молодого человека, шедшего по берегу Дуная. Он пояснил, переплыл реку, упаковав свою одежду в пластиковый пакет. Мужчина добавил, что отправился в Румынию в надежде найти работу.

Пограничники передали задержанного украинской стороне для проведения разбирательства по поводу незаконного пересечения государственной границы, передает ТАСС.

В июне между Украиной и Евросоюзом действует безвизовый режим. Это позволяет украинцам свободно въезжать в страны Шенгенской зоны, но не дает права на работу или учебу там.

