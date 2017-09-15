Керри заподозрил ловушку в идее введения миротворцев в Донбасс

Бывший глава Госдепартамента США Джон Керри с подозрением относится к идее ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.

«Надо убедиться, что это не какая-то ловушка», - цитирует РИА «Новости» заявление экс-госсекретаря в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия».

По мнению Керри, в первую очередь должны быть решены вопросы определения границы, реализации минских договоренностей и гарантирована возможность Украины самостоятельно и без ограничений определять свое будущее.

Некоторое время назад Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по введению миротворцев на Донбасс. В Киеве документ назвали «сырым» и пообещали представить свой вариант. Кроме того, украинская сторона не намерена обсуждать вопрос введения миротворцев с ДНР и ЛНР, а также категорически возражает против присутствия в составе миссии российских военных.

