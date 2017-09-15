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Керри заподозрил ловушку в идее введения миротворцев в Донбасс

19:45 15.09.2017
Фото с сайта 24smi.org
Фото с сайта 24smi.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Бывший глава Госдепартамента США Джон Керри с подозрением относится к идее ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.

«Надо убедиться, что это не какая-то ловушка», - цитирует РИА «Новости» заявление экс-госсекретаря в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия».

По мнению Керри, в первую очередь должны быть решены вопросы определения границы, реализации минских договоренностей и гарантирована возможность Украины самостоятельно и без ограничений определять свое будущее.

Некоторое время назад Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по введению миротворцев на Донбасс. В Киеве документ назвали «сырым» и пообещали представить свой вариант. Кроме того, украинская сторона не намерена обсуждать вопрос введения миротворцев с ДНР и ЛНР, а также категорически возражает против присутствия в составе миссии российских военных.
 

Темы: Россия, США, Украина, Организация объединенных наций (ООН), Владимир Путин, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 22:46
Гость: Русфанат

"Границы" не надо определять - они реально существуют и оплачены кровью.
Минские договоренности должен выполнять в первую очередь Киев, принимая оговоренные там законы и выполняя их.
Самостоятельно, согласно минским договорённостям, Украина может определять своё будущее только с учётом мнения населения ЛДНР.
15.09.2017, 22:34
Гость: Val

«Надо убедиться, что это не какая-то ловушка»

вот вот, а то введёте а они раз!!! и пропали! и докажи потом, что они там вообще были. русские они такие... хитрые! если уж американских президентов выбирают, то дать исчезнуть американским "миротворцам" (как то не сочитается это название с пендосовскими вс) для русских как два пальца обосфальт.
15.09.2017, 22:14
Гость: Даууууж

Сами предложили и сами испугались!? Что значит - Украине должна быть гарантирована возможность самостоятельно и без ограничений, самой определять своё будущее??! Тогда, какой смысл ввода миротворцев? Не для того же,чтоб помочь Украине,силой зачистить непокорный Донбасс?
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