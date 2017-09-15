Порошенко предложил создать группу «друзей деоккупации Крыма»

На форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве украинский президент Петр Порошенко предложил создать «международный круг друзей деоккупации Крыма». Порошенко хочет обсудить эту инициативу во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский назвал идею Порошенко «изначально провальной» и посоветовал главе Украины «трезвее» смотреть на мир, передает РИА "Новости".

"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", — сказал украинский президент. Порошенко во время выступления назвал себя "президентом мира" и заявил, что не собирается ни на кого нападать.

Ранее в этом месяце Порошенко в ходе ежегодного послания к Верховной раде заявил о намерении превратить Крым в «неподъемное бремя» для России. «Можем ли мы отбить Крым от России силой? Реалистично, нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем», — заявил Порошенко.

На прошлой неделе постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о «неожиданностях», которые ждут Россию на 72-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина собирается озвучить ряд претензий к России.