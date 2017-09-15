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Порошенко предложил создать группу «друзей деоккупации Крыма»

16:14 15.09.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

На форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве украинский президент Петр Порошенко предложил создать «международный круг друзей деоккупации Крыма». Порошенко хочет обсудить эту инициативу во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский назвал идею Порошенко «изначально провальной» и посоветовал главе Украины «трезвее» смотреть на мир, передает РИА "Новости".

"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", — сказал украинский президент. Порошенко во время выступления назвал себя "президентом мира" и заявил, что не собирается ни на кого нападать.

Ранее в этом месяце Порошенко в ходе ежегодного послания к Верховной раде заявил о намерении превратить Крым в «неподъемное бремя» для России. «Можем ли мы отбить Крым от России силой? Реалистично, нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем», — заявил Порошенко.

На прошлой неделе постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о «неожиданностях», которые ждут Россию на 72-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина собирается озвучить ряд претензий к России.

Темы: Петр Порошенко, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 23:23
1

Эта ежедневная ритуальная мантра "Онитаместь" уже оскомину набила. Себя ежедневно возбуждают ей чтобы быть в тонусе.
15.09.2017, 21:41
Иван

Интересно, а почему именно Порошенко предложил создать группу таких "друзей"? Хотя наверное в этом нет ничего удивительного. Но ведь это вполне могли сделать и Турчинов, и Аваков, и Порубий, и Тимошенко. Но это сделал именно Порошенко и фактически запатентовал своё предложение.
Наверное на этой почве он хочет снова подружиться с Саакашвили и Тимошенко. Возможно у него это получится.
15.09.2017, 20:34
рекомендация Киеву:

Подарок украден, - резонней всего
Потребовать выкуп теперь за него:
Не может же Кремль совершить преступленье
Паскудней, чем кража, предав населенье!
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