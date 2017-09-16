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США засекретили «катастрофу российского Су-27» на испытаниях в Неваде

10:24 16.09.2017
Фото с сайта airwar.ru
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Американские военные заявили, что вся информация о катастрофе на авиабазе Неллис в штате Невада является секретной и не будет предоставлена журналистам. Ранее издания Popular Mechanics и Aviation Week рассказали, что 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада разбился самолет, который мог быть российским многоцелевым истребителем Су-27 или Су-30, пишет РБК.

«Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы, подчеркнув, что информация разглашаться не будет.

Источники Aviation Week рассказали, что во время крушения самолета погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц. Собеседники издания предполагают, что он мог заниматься испытанием образцов зарубежной авиатехники, в частности, самолетов из России, разработанных в опытно-конструкторском бюро имени Павла Сухого.

Popular Mechanics отмечало, что в районе катастрофы ранее видели в воздухе российский истребитель четвертого поколения Су-27, в этом районе ВВС США тестировали также самолеты МиГ-29 и Су-30.


 

Темы: США, Авиакатастрофы, Военная авиация в мире
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Комментарии читателей
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16.09.2017, 12:46
Гость: В. Высоцкий

Терпению машины бывает предел,
И время его истекло.
А тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.

Тоже мне, лётчик - ас.
16.09.2017, 11:59
Гость: это который?

Это который им Лукашенко продал?
16.09.2017, 11:38
Гость: Ян

Команды компьютеру надо четко выговаривать по-русски. А за штурвалом оказался Шульц.
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