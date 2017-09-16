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По делу о теракте в лондонском метро задержали 18-летнего подозреваемого

14:51 16.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Британская полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Скотленд-Ярда.

Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. "Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест", — сообщает полиция.

Сейчас молодой человек находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в отделение на юге Лондона.

В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, призвав граждан сохранять бдительность.

Поиски человека, устроившего взрыв, продолжаются, добавили в полиции, отметив, что тщательно изучают улики и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября. При этом 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Темы: Великобритания, Лондон, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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16.09.2017, 20:04
Гость: ник

доигрались исламистами
16.09.2017, 19:55
Гость: Патриот Украины

Онижедети
16.09.2017, 18:05
Гость: Как водится,

его зовут Мухамед?
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