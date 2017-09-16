КНДР продолжит разрабатывать ядерное оружие для ответного удара по США

Северная Корея не откажется от разработок ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит свои разработки до тех пор, пока не будет готов нанести массированный ядерный удар по США, который штаты «не смогли бы вынести». Цель Северной Кореи — достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон отказался от идеи военного решения проблемы.

«Мы должны четко продемонстрировать, как мы достигаем цели создания ядерных сил государства в условиях беспредельных санкций», - заявил Ким Чен Ын.

По словам главы КНДР, страна практически завершила создание ядерных сил.

В минувшую пятницу Северная Корея под личным руководством Ким Чен Ына произвела очередное испытание ракеты, которая перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо.

Совет безопасности ООН осудил пуск, назвав его «крайне провокационным». В свою очередь Пхеньян заявил, что никакое внешнее давление не заставит отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.