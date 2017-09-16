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КНДР продолжит разрабатывать ядерное оружие для ответного удара по США

12:12 16.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Северная Корея не откажется от разработок ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит свои разработки до тех пор, пока не будет готов нанести массированный ядерный удар по США, который штаты «не смогли бы вынести». Цель Северной Кореи — достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон отказался от идеи военного решения проблемы.

«Мы должны четко продемонстрировать, как мы достигаем цели создания ядерных сил государства в условиях беспредельных санкций», - заявил Ким Чен Ын.

По словам главы КНДР, страна практически завершила создание ядерных сил.

В минувшую пятницу Северная Корея под личным руководством Ким Чен Ына произвела очередное испытание ракеты, которая перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо.

Совет безопасности ООН осудил пуск, назвав его «крайне провокационным». В свою очередь Пхеньян заявил, что никакое внешнее давление не заставит отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США. 

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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16.09.2017, 13:34
Мнение

Пхеньян подошел к той черте, когда нанесение ракетного удара по этой стране выглядит уже вполне уместным и моральным. Чего кивать на США ? Это что, США запускает одну ракету за другой в сторону соседних стран, когда ракеты реально пролетают над их территорией ?
16.09.2017, 13:01
А чё?

Вчера на властном канале говорящая голова власти заявил, что власть России не приемлет и осуждает "незаконные"? пуски ракет КНДР, но не пояснил, кто и когда принял в России или в мире закон запрещающий КНДР эти пуски. Исходя из такой логики нынешней власти можно сделать вывод, что нынешняя власть осуждает и очень недовольна тем, что в своё время тов. Сталин и СССР создали ядерное оружие и средства его доставки на головы тех больных, которые хотели уничтожить СССР и тем самым не дать родиться этим нынешним осудителям и расхитителям. Неужели это только я один замечаю психические и психологические нестыковки в логике власть имущих ныне в России? Кто и как таких пациентов с расстройством логики допустил во власть? Может такие же или же ещё с большим расстройством психики?
16.09.2017, 12:51
Реалист

Молодцы.
С нашей поддержкой будет русофобам второй Вьетнам,только куда покруче :)
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