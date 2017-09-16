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Небензя не уверен в подписании американской декларации о реформе ООН

10:19 16.09.2017
Василий Небензя. Фото с сайта wikipedia.org
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 Постпред РФ при ООН Василий Небензя не уверен, подпишет ли Россия подготовленную США декларацию о реформе Всемирной организации.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и они идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь. Реформа ООН должна быть результатом межправительственного процесса", - цитирует постпреда "Интерфакс".

Он отметил, что американский документ - "это декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкция генеральному секретарю, как перестроить организацию, повысить ее эффективность".

"Ни они (США - ИФ), ни какая-либо группа стран-единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех стран-членов", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с мировыми лидерами реформу ООН 18 сентября в Нью-Йорке.

Темы: Россия, США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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16.09.2017, 12:54
Гость: Реалист

Что тогда будет и что делать России?
Я тебе скажу по секрету:просто-напросто всех фашистов физически уничтожим.Пусть и большой ценой.Это неважно.
Нам не впервой.И вам тоже :)))
16.09.2017, 12:39
Гость: мышь

так, дип. связь тоже поплохела, как и всё в метрополии. Там тоже ещё не уверены - быть уверенными или не быть. Подписать или денег ещё заслать.
16.09.2017, 12:00
Гость: кот

А вот Чуркин всегда и во всем был уверен.
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