«Завуалированные цели»: в Донбассе ответили на предложение Меркель по вводу миротворцев

Миротворческая миссия должна обладать доступом ко всей территории Донбасса, считает канцлер ФРГ

Ангела Меркель считает предложение России о вводе в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН «интересным», но при этом не являющимся поводом для отмены антироссийских санкций. Такое мнение канцлер выразила в интервью немецким СМИ.

Полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин в беседе с RT заявил, что конфликт в Донбассе удалось бы разрешить, если бы не «завуалированные цели ввода контингента ООН» и поддержка Киева западными странами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя возможный ввод сил ООН на восток Украины, заявила, что миротворческая миссия должна обладать доступом ко всей территории Донбасса. В интервью медиагруппе Funke канцлер Германии отметила, что миротворческий контингент должен иметь доступ ко всем местам, где размещена миссия ОБСЕ.

Несмотря на то что Меркель в целом одобрила идею ввода в Донбасс миротворцев ООН, она заявила, что это не будет поводом для снятия антироссийских санкций. По словам федерального канцлера, «должен быть достигнут значительный прогресс, которого пока не наблюдается».

«Я считаю предложение российского президента задействовать силы ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным. Несколько дней назад я говорила с президентом Путиным о том, что эти силы ООН должны иметь доступ везде, где размещены представители ОБСЕ. В этом направлении мы должны дальше работать, но это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций», — подчеркнула Ангела Меркель.

Федеральный канцлер напомнила, что обсуждала этот вопрос с Владимиром Путиным 11 сентября. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, комментируя разговор, пояснил, что, по мнению Ангелы Меркель, предложенный Москвой мандат следует изменить.

«Конфликт был бы уже давно разрешён»

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя заявление Меркель, подчеркнул, что, если бы действия киевских властей не имели поддержки со стороны США и стран Западной Европы, конфликт уже мог бы быть урегулирован.

«Если бы не такая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешён. Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков. Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем», — сказал Пушилин в беседе с RT.

«Если Запад действительно хочет конфликт разрешить политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности для сотрудников ОБСЕ. На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», — добавил полпред ДНР.

Без согласия ДНР и ЛНР вводить миротворческие силы ООН на всей территории региона было бы нецелесообразно, добавил Пушилин.

«Для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта. В данном случае одной стороной является Украина, а другой — ДНР и ЛНР. Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразным. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», — заключил полпред ДНР.

Две резолюции

Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе в Совбез ООН 12 сентября. В проекте отмечалось, что миссия будет учреждена «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев».

В документе говорится о «полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Кроме того, в проекте резолюции подчёркивается, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при условии выполнения Минских соглашений.

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал российское предложение «ожидаемой манипуляцией», поскольку оно, по мнению украинского министра, является попыткой разместить миротворцев «только вдоль линии соприкосновения».

Украинский президент Пётр Порошенко, на протяжении нескольких месяцев заявлявший, что внесёт на Генассамблее ООН предложение о вводе миротворческой миссии, после поданного Москвой в Совбез проекта резолюции сообщил, что будет готов обсуждать в ООН вопрос о введении в регион миротворцев исключительно при условии, что Россия не будет принимать участия в этой миссии.

Выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), Порошенко поспешил объявить себя «президентом мира».

«Я президент мира, мы хотим мира, и вот почему мы сосредоточены на том, чтобы содействовать нашей двухлетней инициативе о миротворцах в Донбассе», — заявил Пётр Порошенко.

В проекте резолюции, который представила Украина, говорится, что миротворцы ООН должны разместиться как в зоне соприкосновения, так и на участке российско-украинской границы, контролируемой ополченцами.

«Размещение на всей территории Донбасса «голубых касок» ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе», — заявил украинский президент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.

«Конкретные параметры такой миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлечённость в этот процесс ДНР и ЛНР», — сказал Лавров.

Авторы: Роман Тихонов, Марианна Чурсина