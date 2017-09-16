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Иранские военные сообщили о создании «отца всех бомб»

19:08 16.09.2017
Флаг Ирана
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Иран создал сверхмощную неядерную бомбу весом почти 10 т. Об этом сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на командующего Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (элитной составляющей иранских ВС) генерала Амира Али Хаджизаде.

"По поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом около 10 т. Эти бомбы в нашем распоряжении. Их можно сбрасывать с самолетов Ил, они способны причинить масштабные разрушения", - цитирует его ТАСС.

Военачальник назвал снаряд "отцом всех бомб" по аналогии с американской "матерью всех бомб" - 9,5-тонным снарядом GBU-43, сброшенным в апреле ВС США на Афганистан. Иранская бомба, как утверждает Хаджизаде, весит 9,8 т.

Темы: Иран, Армии иностранных государств, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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16.09.2017, 22:22
Чепуха на постном масле

эти и американская, и иранская бомбы, когда есть РУССКИЙ Папа всех бомб!
Пентагону напомнили о российском "папе всех бомб"
Россия обладает более мощным неядерным оружием, чем американская авиабомба GBU-43 MOAB, получившая прозвище "Матери всех бомб", пишет The National Interest.

Речь идет о вакуумной бомбе повышенной мощности (АВБПМ). Если GBU-43 является обычным фугасным боеприпасом с очень большим количеством взрывчатки, российская бомба обладает объемно-детонирующим воздействием, в четыре раза превосходящим по мощности MOAB.

Опубликовано видео взрыва "Матери всех бомб"
При срабатывании АВБПМ над целью образуется облако взрывчатой пыли, заполняющее любые укрытия. Пыль взрывается одномоментно, разрушая сооружения и технику, выжигая все живое в радиусе 300 метров (у GBU-43 радиус сплошного поражения 140 метров). Выживших после взрыва ждет мучительная смерть от повреждений внутренних органов - объемный взрыв выжигает атмосферный кислород, вызывая резкий скачок давления.

При этом российская бомба легче американской. По аналогии с MOAB она получила название "Папы всех бомб". Успешные испытания боеприпаса состоялись в 2011 году - бомба была сброшена на парашюте бомбардировщиком Ту-160 и взорвалась на полигоне.

- Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что по своей эффективности и возможностям он соизмерим с ядерным боеприпасом. В то же время, я хочу это особо подчеркнуть, действие этого боеприпаса не загрязняет окружающую среду.
16.09.2017, 22:21
1

Не Отец, а Брат Отца всех бомб. Родной.
16.09.2017, 20:07
ник

А гранд слимы веят 20 тон.
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