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Власти ДНР запретили ввоз украинского продовольствия из свинины

11:11 17.09.2017
Фото с сайта xcook.info
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Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной Донецкой Народной Республики запретило ввоз со всей территории Украины продовольствия, изготовленного из свинины.

Решение принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, передает РИА Новости.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание, поражающее животных. Человеку вирус не угрожает.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава построит за 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро — ред.) забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от украинских кабанов, зараженных африканской чумой свиней.
 

Темы: Украина, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире
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Комментарии читателей
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17.09.2017, 14:23
Гость: чуме

Единственный способ борьбы с уже начавшейся чумой... санкции ,которые есть польза для чумы.
17.09.2017, 14:11
Гость: Иван

Ну теперь Порошенко и его соратники точно разозлятся
17.09.2017, 14:00
Гость: ликбез.

Сайт "Польское радио" со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля, 2 сентября 2017 г.:
"Польша планирует сооружение вдоль границы с Беларусью и Украиной ограды для предотвращения миграции диких кабанов, которые переносят АЧС... Причиной появления АЧС в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси".
Скорее всего эти кабаны перешли из белорусской части заповедника "Беловежская пуща" на польскую.
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