]]> ]]>
Главная В мире Новости

Вашингтон пригрозил Северной Корее уничтожением

20:44 17.09.2017
Коллаж с сайта news-cloud.net
Коллаж с сайта news-cloud.net
Материалы по теме:

«Безрассудное» поведение Пхеньяна может привести к уничтожению КНДР. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, Вашингтон уже исчерпал все дипломатические возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН и теперь за решение вопроса может взяться Пентагон. При этом Хейли подчеркнула, что «никто не хочет войны», передает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов расценил заявление Хейли как «крик души». По его мнению, Штаты не решаться на развязывание военных действий без согласия мирового сообщества, «которого не будет, безусловно».

В Совете Федерации упрекнули США в противоречивых заявлениях по КНДР. Исполняющий обязанности главы комитета по обороне Евгений Серебренников напомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил об отсутствии намерений смещать руководство Северной Кореи и настаивал на разрешении ситуации посредством усиления давления на КНДР со стороны Китая и РФ.

«То, что допускаются взаимоисключающие заявления представителями одной администрации Белого дома, свидетельствует об отсутствии единой линии поведения во внешней политике», - отметил сенатор.

Он добавил, что Москва по-прежнему будет придерживаться позиции о политическом диалоге, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны.

Северная Корея продолжает ракетные и ядерные испытания, не обращая внимания на возмущение мирового сообщества. Это привело к тому, что Совет безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции в отношении страны.
 

Темы: Россия, Северная Корея, США, Государственная Дума РФ, Организация объединенных наций (ООН), Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2017, 22:49
Гость: Поручик

Штаты никогда не нападут на страну которая имеет ходьбы минимальные запасы оружия массового поражения а уж ядерного тем более. Им остается только грозить и пытаться удушить экономически неугодный режим. С северной Кореей еще сложней она не граничит со странами откуда штаты могли бы организовать вторжение кроме южной Кореи. Только бомбардировки и пуски ракет особого ущерба не нанесут, а высадка десанта с моря крайне опасна и повлечёт многочисленные жертвы у нападавших.
17.09.2017, 22:37
Гость: русский

В далеких восьмидесятых уж никак не думал, что в XXI веке придется (и не от кого-нибудь, но от дипломатов!!) слышать что-то подобное. Но увы, сплошь и рядом.. Нынешний чек - это какое-то средневековье с гаджетами.
17.09.2017, 22:20
Гость: При пером же выстреле

в сторону РФ, нужно уничтожить США.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.