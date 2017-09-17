Вашингтон пригрозил Северной Корее уничтожением

«Безрассудное» поведение Пхеньяна может привести к уничтожению КНДР. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, Вашингтон уже исчерпал все дипломатические возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН и теперь за решение вопроса может взяться Пентагон. При этом Хейли подчеркнула, что «никто не хочет войны», передает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов расценил заявление Хейли как «крик души». По его мнению, Штаты не решаться на развязывание военных действий без согласия мирового сообщества, «которого не будет, безусловно».

В Совете Федерации упрекнули США в противоречивых заявлениях по КНДР. Исполняющий обязанности главы комитета по обороне Евгений Серебренников напомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил об отсутствии намерений смещать руководство Северной Кореи и настаивал на разрешении ситуации посредством усиления давления на КНДР со стороны Китая и РФ.

«То, что допускаются взаимоисключающие заявления представителями одной администрации Белого дома, свидетельствует об отсутствии единой линии поведения во внешней политике», - отметил сенатор.

Он добавил, что Москва по-прежнему будет придерживаться позиции о политическом диалоге, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны.

Северная Корея продолжает ракетные и ядерные испытания, не обращая внимания на возмущение мирового сообщества. Это привело к тому, что Совет безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции в отношении страны.

