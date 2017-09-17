Украинец устроил скандал в магазине из-за русского языка

Житель Киева устроил в скандал в супермаркете с вызовом полиции из-за русскоговорящего кассира. Ситуацию он описал на своей странице в Facebook.

Украинец пояснил, что инцидент произошел в городе Вышгород. По его словам, кассир начала говорить с ним на русском языке. На просьбу перейти на государственный язык ответила отказом и добавила, что сама она русская.

Киевлянина это возмутило и он потребовал администратора и книгу жалоб. Мужчина отметил, что администратор, а также охранник, встали на сторону кассира. Не получив книгу жалоб, украинец вызвал полицию. Он добился, чтобы у него прямо на месте приняли заявление и только потом покинул магазин.

Мужчина написал, что будет внимательно следить за развитием событий. Он также добавил, что его отзыв на официальной странице магазина удалили и заблокировали возможность оставлять комментарии.

Ранее сообщалось, что парламент Украины в начале месяца принял закон, который фактически запрещает преподавание в стране на каком-либо ином языке, кроме украинского. Свое возмущение по этому поводу выразила Румыния, отказавшись в дальнейшем поддерживать любые инициативы Киева.

