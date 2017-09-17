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Украинец устроил скандал в магазине из-за русского языка

19:18 17.09.2017
Фото с сайта fondsk.ru
Фото с сайта fondsk.ru
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Житель Киева устроил в скандал в супермаркете с вызовом полиции из-за русскоговорящего кассира. Ситуацию он описал на своей странице в Facebook.

Украинец пояснил, что инцидент произошел в городе Вышгород. По его словам, кассир начала говорить с ним на русском языке. На просьбу перейти на государственный язык ответила отказом и добавила, что сама она русская.

Киевлянина это возмутило и он потребовал администратора и книгу жалоб. Мужчина отметил, что администратор, а также охранник, встали на сторону кассира. Не получив книгу жалоб, украинец вызвал полицию. Он добился, чтобы у него прямо на месте приняли заявление и только потом покинул магазин.

Мужчина написал, что будет внимательно следить за развитием событий. Он также добавил, что его отзыв на официальной странице магазина удалили и заблокировали возможность оставлять комментарии.

Ранее сообщалось, что парламент Украины в начале месяца принял закон, который фактически запрещает преподавание в стране на каком-либо ином языке, кроме украинского. Свое возмущение по этому поводу выразила Румыния, отказавшись в дальнейшем поддерживать любые инициативы Киева.
 

Темы: Украина, Положение русскоязычного населения Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.09.2017, 23:14
из киева

Парень поступил совершенно правильно, мое уважение ему за активную гражданскую позицию - не пожалел своего времени для доведения дела до логического завершения. Теперь об'яснение россиянам - у нас в Украине условием принятия на работу в сферу обслуживания является знание украинского языка на уровне возможности обслуживания. От кассира не требуется умение вести на украинском языке философскую дискуссию, он/она должны лишь поздороваться на украинском, назвать сумму покупки и предложить кулёк. Ну, и ответить на вопрос покупателя, если такой возник. Когда описанная в материале кассир поступала на работу, она декларировала свою способность обслужить клиента на украинском, иначе её просто не взяли бы на работу (а у вас в РФ взяли бы на кассу неспособную обслужить на русском?). Значит, соврала или выделывалась. В любом случае должна быть наказана (и будет - не сомневайтесь, заведению такой головняк не нужен). Ещё одно уточнение для россиян: Вышгород - это северный город-спутник Киева, по сути - его пригород.
17.09.2017, 22:58
жалко большую часть народа

окупированной бендеровцами нашей территории которым приходиться жить с такими животными,придёться вам ребята брать вилы и отвоёвывать свои права.
17.09.2017, 22:34
отвлекающий маневр

Вас не принуждают смотреть трели, если вы имели в виду Владимира Соловьёва его шоу на канале Россия-1.
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