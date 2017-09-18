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На Украине оправдали фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе

20:58 18.09.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Ильичевский городской суд Черноморска Одесской области вынес оправдательный приговор в отношении пятерых активистов «антимайдана», которые обвинялись в беспорядках, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года.

Суд отметил предвзятость следствия и признал несостоятельными доказательства участия фигурантов в беспорядках, которые повлекли гибель людей. Обвинение требовало приговорить их к лишению свободы на сроки от 12 до 15 лет.

После вынесения приговора активистов освободили в зале суда, передает «Интерфакс».

В это время у здания суда произошли столкновения активистов проукраинских организаций с полицией. Они бросали в стражей порядка палки и бутылки с водой. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Протестующие требовали привлечь к ответственности следователей прокуратуры Одесской области и Генпрокуратуры Украины за халатное отношение к расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Тогда произошли столкновения на Греческой площади между радикалами и противниками «евромайдана». За ними последовал пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 48 человек и свыше 200 получили ранения. Дело о пожаре было выделено в отдельное производство.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2017, 22:55
А чё?

Если я правильно понял, то на окраине не всё ещё потеряно и ещё есть гомо сапиенсы.
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