Сергей Черняховский. Вестфаль, Пхеньян, Нюрнберг

Сегодня получается, что либо ты должен отказаться от суверенитета, либо пренебречь принципом нераспространения ядерного оружия.

Принцип национального суверенитета – не слишком старый принцип. Его некогда родил Вестфальский мир. До этого – минимум полтысячелетия - продолжались споры о том, чья власть выше – Папы или Императора, но в обоих случаях предполагалось что все остальные правители (и их страны) – не вполне самостоятельны, так или иначе подвластны одному из этих начал. Либо какому-то и еще иному – от власти султана до власти шаха.

Вестфаль закончил Тридцатилетнюю войну и признал, что абсолют отныне не Бог и не Император, а национальный суверенный государь. Из чего последовал следующий вывод, что абсолют — это, кончено, не Бог и не Император, но и не князь и не король – а Народ.

Но, так или иначе, прочно утвердился приоритет национального суверенитета и национального суверена – хоть персонального, хоть всенародного. И в конце концов это означает признание одной простой вещи: что каждый народ имеет право жить в соответствии со своими представлениями об организации власти, верованиях и ценностях.

Кому-то его нормы и организация жизни могут нравиться, кому-то не нравиться, но это не их дело. Народ живет так, как он хочет жить. Если вот ему перестает нравиться жить так, как он хочет – он имеет право восстать и порядок своей жизни изменить. И никому не позволено приходить извне и переделывать его жизнь на свой лад.

Пока существовала биполярная мировая система, этот принцип как таковой не оспаривался – не в силу своей легитимной естественности, но, скорее, в силу равновесного баланса сил. Когда Михаил Горбачев биполярную систему разрушил, попытавшись превратить СССР в вассала США и отрекшись от смысловой субъектности своей страны, его страна рухнула.

И поскольку создалась иллюзия того, что историческая правда и идеал общественного устройства на стороне США, последние получили повод пытаться оправдывать свое и ранее существовавшее стремление к господству мнимой идеальностью и универсализмом своей системы.

Далее были две агрессии против Югославии и уничтожение последней. Вторжение в Ирак, создание марионеточного правительства в Грузии, попытка переворотов в Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, вторжение в Ирак, уничтожение Ливии, гибридная агрессия и аннексия Украины…

После Ливии стала ясной простая вещь: принцип национального суверенитета делегитимизирован, то есть перестал быть абсолютно признаваемым и не соблюдается теми, кто ощутил себя «Градом на Холме».

И еще стало ясно, собственно, после Ирака и Ливии, что попытка того или иного национального правительства отказаться от ядерного и химического оружия, встроиться в правила, декларируемые «западной коалицией», тоже ничего не гарантируют. А гарантирует твою власть, жизнь и еще свободу и независимость твоего народа одно - ускоренная разработка оружия массового поражения.

После Ливии это казалось еще откровением. Сегодня – стало общим местом. Саддама повесили. Каддафи растерзали под радостное повизгивание Хилари Клинтон. Кимов тронуть уже боятся – и чем дальше, тем больше.

Потому что есть у них межконтинентальные ракеты или нет – им достаточно взорвать свой ядерный потенциал просто на своей территории, чтобы уже сделать агрессию против них практически неприемлемой ни для кого.

Хорошие они или плохие – тут вообще не важно. Едят они траву или не едят – касается только их. Чем больше их будут пугать и им грозить – тем больше и более упорно они будут затягивать пояса и делать новые и новые ракеты и боеголовки.

Вообще, идея о том, что довольство жизнью определяется разнообразием и сытностью кухни – идея спорная. И относительно недавняя. Для любого грузина либо шотландца обладание хорошим клинком всегда было важнее обладания и золотом, и лишним куском мяса.

А как показывает историческая практика, довольные сытостью куда хуже могут защищать свое счастье, чем довольные гордостью. Да и ВВП Атиллы был многократно меньше ВВП Рима.

КНДР так или иначе хочет жить так, как она хочет. И поэтому бьется как может за свой суверенитет. Который, так получается, ничем кроме возможности нанести неприемлемый ущерб потенциальному агрессору, гарантировать нельзя.

Либо нужно смириться и признать, что у нее будет ядерное оружие, либо представить неколебимые международные гарантии того, что на ее суверенитет ни в коем случае никто не покусится.

Признать за ней право на обладание ядерным оружием – значит создать ситуацию, когда сам принцип нераспространения ядерного оружия будет изничтожен. В современном мире создать его несложно. Вопрос денег и готовности к лишениям – во имя независимости.

Его не создавали не потому, что не могли, а потому, что был гарантирован национальный суверенитет. Сегодня получается, что либо ты должен отказаться от суверенитета, либо пренебречь принципом нераспространения ядерного оружия.

То есть гарантии национального суверенитета и проблема ядерного вооружения КНДР – это не проблема лишь независимости КНДР и безопасности приграничных стран, это проблема мироустройства и его безопасности.

Либо в мире будет восстановлен принцип неприкосновенности национального суверенитета, либо ядерным оружием постарается обзавестись каждая страна, ценящая свою независимость. То есть как минимум – каждая вторая или третья. Германии, Казахстану, Белоруссии, Японии, Италии даже напрягаться для этого не придется. Про Пакистан, Индию, Израиль – просто можно не упоминать.

Понятно, что нет иного выхода, как найти способ гарантировать той же КНДР суверенитет. Но все международно-правовые инструменты на сегодня обесценены. Табу нарушено.

Чтобы его восстановить, нужно новое табуирование. То есть мировое сообщество должно убедительно продемонстрировать, что покушаться на национальный суверенитет других стран действительно нельзя. Не на словах – а действительно. Никак нельзя. Не сказано, что нельзя – а доказано, что нельзя. Что это – преступление и за него карают.

Как всегда: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.

Данда и одна лишь данда хранит этот мир и мир иной.



То есть мировое сообщество должно не декларировать, а продемонстрировать, что нарушение суверенитета страны – преступно. ТО есть наказуемо.

То есть должно продемонстрировать факты личного наказания виновных. Суд и кара.

Над теми, кто вторгался в Югославию, Ирак, Ливию, кто разрушал эти страны и убивал их лидеров.

То есть – новый Нюрнберг. И на скамье подсудимых: Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт, Джордж Буш-младший, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс, Барак Обама, Хилари Клинтон… И они же - в итоге на виселице.

Думается, любой скажет, что это нереально. И в значительной степени будет прав. Но еще в 1988 году тот, кто заявил бы, что через три года будет разделен СССР, а КПСС окажется под запретом – выглядел бы сумасшедшим либо провокатором.

А еще в 2011 году даже Сергей Лавров называл чуть ли не бредом идею воссоединения Крыма с Россией. Все иногда происходит быстрее, чем мы думаем, и много раньше, чем мы думаем.

Могут ли США согласиться на предание международному трибуналу трех предшествующих президентов и четырех госсекретарей? Разумеется, не могут. С сегодняшней точки зрения.

Но привлекает ли их перспектива получить в качестве ядерных держав не только Корею, но еще Саудовскую Аравию и особенно Кубу, которой даже межконтинентальные ракеты для доставки боеголовок в Вашингтон и Нью-Йорк не нужны…

И стоят ли такие риски жизни полудюжины отставных политиков – вопрос, на который тоже могут быть даны разные ответы. Особенно с позиций американского прагматизма.

