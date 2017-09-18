Азербайджану по силам следовать собственным государственным интересам

Ориентация и на Вашингтон, и на Москву изначально была обречена на провал

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан перенесён на неопределённый срок.

Как ранее сообщалось, турецкий лидер должен был прибыть в Баку для участия 12 сентября в работе уже шестого по счёту заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Практически одновременно с переносом визита Эрдогана в Баку стало известно о том, что Ильхам Алиев отозвал 12 сентября посла республики в Турции Фаика Багирова. Причины отзыва при этом обнародованы не были.

В тот же день Алиев подписал распоряжение, в соответствии с которым Хазар Ибрагим также отозван с поста руководителя Представительства Азербайджанской республики при НАТО.

На фоне этих новостей в СМИ в очередной раз начала муссироваться тема возможного распространения «Глобального акта Магнитского» на официальный Баку в случае, если в борьбе внутри политических элит США возьмут верх антиазербайджанские лоббисты. При этом, как отмечает газета «Азербайджан», в этом случае азербайджанским властям следует начать принимать более решительные меры в отношении прозападной оппозиции.

В последние десять лет можно наблюдать усиление позиций Азербайджана на мировой и региональной арене. И связанно это не только с возросшей конъюнктурой на нефтяном рынке, которая позволила осуществить стремительный экономический скачок.

Возросшая экономическая динамика сняла вопрос финансовой зависимости Азербайджана от западной помощи с повестки дня. А это, в свою очередь, позволило более свободно определять приоритеты внешнего развития, развивая отношения не только с Западом, действуя по американской указке, но, в первую очередь, с теми, от кого зависит стабильность и развитие Азербайджана.

И история последних двух десятилетий показала, что это не Запад и уж тем более не Америка, посеявшая кровь и хаос практически во всех уголках планеты.

Следование собственным государственным интересам нынешним руководством Азербайджана, отказ от экономической зависимости от западных фондов, лишь вгоняющих любое государство в долги, что, в конечном итоге, ведёт к утрате суверенитета, позволило перейти от стратегии преклонения перед Западом к многовекторной политике, отвечающей интересам, в первую очередь, самого Азербайджана.

Но если сразу после распада СССР многовекторность понималась как ориентация и на Россию, и на Запад, то сегодня, когда Россия не на словах, а на деле подтвердила приверженность многополярности, никого не подавляя и не лишая суверенитета, как это делают США, стало понятно, что можно действовать самостоятельно.

Отныне Азербайджан не пытается усидеть на двух стульях, а принимает стратегию евразийской геополитики, что означает не подчинение геополитическим интересам России, чего никто и не требует, но развитие равноправных отношений со всеми государствами региона.

На практике многовекторность Азербайджана представляет собой возможность создания осей Баку-Москва, Баку-Анкара, Баку-Тегеран, что превращает Азербайджан из точки раздора – чего от него требовали американские политики во времена правления Эльчибея - в центр многовекторного диалога между основными игроками региона – Россией, Ираном и Турцией.

Следует заметить, что ничего подобного было бы невозможно реализовать в случае ориентации азербайджанского руководства на Вашингтон, ибо американские стратеги и политики не терпят никакой альтернативы своей единоличной доминации.

В этом случае Азербайджан превратился бы в плацдарм американской экспансии, натовскую военную базу, став точкой раздора для всех своих соседей. Америка требует абсолютного подчинения, и именно поэтому ориентация и на Вашингтон, и на Москву изначально была обречена на провал.

Выстраивание осей Баку-Москва, Баку-Анкара, Баку-Тегеран, которое должно способствовать стабилизации и усилению безопасности в регионе, - одна из главных тем российско-азербайджанского форума «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа», который прошел 14 сентября в «Президент-отеле» в Москве. Это – одно из тех мероприятий, которые не проходят без последствий уже в силу самого своего интеллектуального уровня.

Благо нынешнему азербайджанскому руководству хватило ума и дальновидности для того, чтобы выйти из-под навязчивой американской опеки. Отныне Баку становится одним из основных центров региональной стабильности.

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба