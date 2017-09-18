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В центре Луганска неизвестные взорвали памятник

21:29 18.09.2017
Сюжет: Противостояние на Украине

В центре Луганска прогремел сильный взрыв, в результате которого получил повреждения памятник десантникам.

На место инцидента прибыли пожарные, они тушат возникшее возгорание. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

В совете министров самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) считают, что взрыв мог быть устроен группой украинских диверсантов, сообщает «Интерфакс». По словам представителя совмина, у силовиков есть оперативная информация о составе группы и они уже ведут поиск злоумышленников.

Собеседник агентства заявил, что таким образом Киев стремится напугать жителей республики и дестабилизировать обстановку. Он подчеркнул, что украинским властям это не удалось.

Ранее похожий инцидент произошел в центре Донецка. Пострадавших в результате взрыва нет.
 

Темы: Украина, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 00:14
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Тачанку из музея еще не угнали?
Помню в 60-х у них случай был, сторож и милиционер ночью от не хрен делать в парке отдыха решили на самолёте покататься. Включили, запрыгнули, пристегнулись и вперед, в выключить не кому. Так всю ночь и покрутились, как космонавты на орбите. Лишь утром кто то сжалился и их остановил.
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