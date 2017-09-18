В центре Луганска неизвестные взорвали памятник

В центре Луганска прогремел сильный взрыв, в результате которого получил повреждения памятник десантникам.

На место инцидента прибыли пожарные, они тушат возникшее возгорание. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

В совете министров самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) считают, что взрыв мог быть устроен группой украинских диверсантов, сообщает «Интерфакс». По словам представителя совмина, у силовиков есть оперативная информация о составе группы и они уже ведут поиск злоумышленников.

Собеседник агентства заявил, что таким образом Киев стремится напугать жителей республики и дестабилизировать обстановку. Он подчеркнул, что украинским властям это не удалось.

Ранее похожий инцидент произошел в центре Донецка. Пострадавших в результате взрыва нет.

