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Две испанки выбросили в канализацию в Швейцарии 100 тысяч евро

21:45 19.09.2017
Фото с сайта noticiasbancarias.com
Фото с сайта noticiasbancarias.com
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Две женщины – испанки по национальности – засорили деньгами канализацию нескольких ресторанов и отделения банка UBS в центре Женевы. В общей сложности они выбросили в унитазы около 100 тысяч евро.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, но его расследование продолжается до сих пор. В настоящее время устанавливается происхождение денег. Если выяснится, что испанки получили их законным путем, наказания они не понесут, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря прокуратуры кантона Женева Винсента Деруана, порча денег не относится к преступным деяниям в Швейцарии. Если деньги принадлежат испанкам легально, то состава преступления нет. В противном случае будет возбуждено уголовное дело.

Что касается порчи частной собственности, то спор по этому поводу уже урегулирован. Адвокат испанок готов компенсировать банку и ресторанам затраты на прочистку канализации.
 

Темы: Швейцария, Происшествия, Банки в мире
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