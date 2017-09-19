Две испанки выбросили в канализацию в Швейцарии 100 тысяч евро

Две женщины – испанки по национальности – засорили деньгами канализацию нескольких ресторанов и отделения банка UBS в центре Женевы. В общей сложности они выбросили в унитазы около 100 тысяч евро.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, но его расследование продолжается до сих пор. В настоящее время устанавливается происхождение денег. Если выяснится, что испанки получили их законным путем, наказания они не понесут, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря прокуратуры кантона Женева Винсента Деруана, порча денег не относится к преступным деяниям в Швейцарии. Если деньги принадлежат испанкам легально, то состава преступления нет. В противном случае будет возбуждено уголовное дело.

Что касается порчи частной собственности, то спор по этому поводу уже урегулирован. Адвокат испанок готов компенсировать банку и ресторанам затраты на прочистку канализации.

