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Саакашвили будет требовать импичмента Порошенко

18:00 19.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
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Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили решил обосноваться в Черкасской области и оттуда ездить по всей стране. Об этом он заявил, находясь в Киеве, сообщает «Интерфакс».

Политик пояснил, что в столицу приехал с целью потребовать документы, на основании которых он был лишен украинского гражданства.

Через месяц Саакашвили намерен вернуться со своими сторонниками в Киев и озвучить требования к власти. Они касаются урегулирования процедуры импичмента президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.

Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября. При этом ему пришлось прорываться сквозь кордон силовиков на границе. Политик обвинил правоохранителей в краже паспорта, но те его претензии отвергли. В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили расценивают как политическую клоунаду.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 20:25
Гость: бралюкас

Я с "укропов","худею".В Одессе бандеровец вызвал "ментов" в магазин,за ответ кассирши не на "мове",а Михо Саакашвиленко "размовляет" на Великом и Могучем в центре Куева и "славасловы"-нацюки язык "проглотили".Видимо готовятся выполнять Минские соглашения.Один клоун другого сменяет,такая участь холопья.
19.09.2017, 19:42
Гость: полухохол

В России к чему эта информация?"Крысы"из одной "амерской бочки",как "крысовод" скажет ,так и будет.Надоели эти тупые,зачумленные брехуны.
19.09.2017, 19:31
Гость: апатрид

Ай да молодца! Ай да Мишико! Мишу в президенты! Держим кулачки.
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