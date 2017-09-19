Саакашвили будет требовать импичмента Порошенко

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили решил обосноваться в Черкасской области и оттуда ездить по всей стране. Об этом он заявил, находясь в Киеве, сообщает «Интерфакс».

Политик пояснил, что в столицу приехал с целью потребовать документы, на основании которых он был лишен украинского гражданства.

Через месяц Саакашвили намерен вернуться со своими сторонниками в Киев и озвучить требования к власти. Они касаются урегулирования процедуры импичмента президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.

Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября. При этом ему пришлось прорываться сквозь кордон силовиков на границе. Политик обвинил правоохранителей в краже паспорта, но те его претензии отвергли. В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили расценивают как политическую клоунаду.

