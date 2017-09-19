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Порошенко объявил о решении США предоставить Украине смертоносное оружие

10:24 19.09.2017
Петр Порошенко. Коллаж © KM.RU
Петр Порошенко. Коллаж © KM.RU
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США санкционировал предоставление Украине «летальных вооружений оборонительного характера», а также одобрил выделение $500 млн «на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Только что Сенат США одобрил проект «Закона о бюджет США на нужды национальной обороны на 2018 год» (NDAA)... Проект закона санкционирует предоставления нашему государству летальных вооружений оборонительного характера... Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - отметил Порошенко.

Ранее были обнародованы документы, доказывающие, что поставки американского летального оружия на Украину уже начались. Так, в издании «Veterans Today», принадлежащем обществу ветеранов Пентагона, сообщается, что ещё 11 ноября 2016 года был подписан договор между ГП «Спецтехноэкспорт» и американской компанией «AirTronic» на поставку 100 единиц ручных гранотомётов на общую сумму 554 тыс. 575 долларов США.

Темы: США, Украина, Министерство обороны США (Пентагон)
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 16:51
Татьяна Алексеевна

Э,милок,туфту гонишь.
Почитай на досуге УКАЗЫ,что написаны во время правления Януковича.Если что не поймешь,найди умного чела и он тебе популярно разжует.
19.09.2017, 16:32
АГД

На здоровье, с СШП лучше бы у нас никаких и никогда не было отношений, но олигархи российские не вытерпят, поползут как ваши холуи.
19.09.2017, 16:30
АГД

Во-первых, бандеровцы нам не братья, во-вторых, можешь привести доказательства присутствия армии России на Донбассе? Добровольцы не в счет, так как у вас у самих диких гусей хватает и из литвы, грузии, польши, швеции и прочей гейропы.
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