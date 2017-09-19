Порошенко: Теперь громить русских будем американскими пушками

Сенат проголосовал за поставку на Украину летальных вооружений

Сенат США проголосовал за выделение $ 500 миллионов на оборону Украины. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил президент Петр Порошенко.

«Сенат одобрил проект „Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год“, согласно которому предполагается выделить 500 000 000 долларов для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны», — написал глава украинского государства в своем Facebook.

По его словам, Киеву будут предоставлены «летальные вооружения оборонного характера». Кроме того, утверждает Порошенко, в законопроект включены положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации раненых украинских военнослужащих в американских медучреждениях.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине следующие оборонительные средства: радиолокационные средства ПВО и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — уточнил Петр Порошенко.

Заметим: ранее сообщалось, что в проекте оборонного бюджета США, утвержденного в понедельник Сенатом, на оказание военной помощи Украине зарезервировано всего $ 150 миллионов (в 2016-м было $ 350 млн.). При этом будут доступны лишь $ 75 млн. из этой суммы, а на использование остальных средств потребуется отдельное разрешение Сената.

Но даже если Порошенко приврал с суммой, сути дела это не меняет. Украина на наших глазах становится составной частью западной модели сдерживания РФ. Киев рассчитывает повысить свой статус до так называемого «поставщика безопасности» США и НАТО, и решение Сената продвигает его на этом направлении.

Американские военные уже отстраивают военно-морской пункт (ВМП) в Очакове. Учитывая, что там находится сейчас военно-морская база Украины и центр спецподготовки подводных пловцов, весьма вероятно, что этот объект будет использоваться в рамках стратегии сдерживания, для оттачивания навыков экспедиционных подразделений.

Кроме того, как заявлял в августе заместитель начштаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, уже к концу 2017 года в «незалежной» будет создан Центр доктрин и тактики НАТО, а штатная структура управления оперативного уровня ВМС будет перестроена по аналогии с натовским Maritime Operational Center (MOC). Он также отметил, что «46 основных доктрин НАТО в штабной работе, составляющих оперативное искусство альянса (так называемые Allied Joint Publications), будут включены в образовательные программы всех уровней военного образования, как Национального университета обороны, так и видовых академий (институтов)».

По мнению экспертов, дело идет к тому, что Украина станет полноценным плацдармом для развертывания НАТО. Причем в будущем, в придачу к ВМП, НАТО получит еще и украинскую армию, которая будет понимать, как ей взаимодействовать с натовскими силами. И если Россия к этому времени проявит слабость, недалеко до провокаций — и в направлении Донбасса, и даже Крыма.

Что стоит за решением Сената, на что делают ставку США, вооружая «незалежную»?

— Порошенко пытается максимизировать суммы, выделяемые США, чтобы поддержать свое внутриполитическое реноме, — отмечает руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков. — Украинский лидер дает понять, что именно на него Вашингтон делает ставку, и под него выделяет серьезные деньги.

Думаю, говоря о $ 500 миллионах, Порошенко где-то приписывает. Но можно предвидеть, что украинский президент грешит не слишком сильно, и озвучивает сумму, которая будет идти «незалежной» не только напрямую из оборонного бюджета США, но и по «серым» схемам.

Сам факт, что США будут расходовать на Украину больше средств, сомнений не вызывает. Один только военно-морской пункт, который строит под Очаковом американский «стройбат», красноречиво свидетельствует: США будут закачивать деньги в «незалежную», и немалые.

Номенклатура вооружений, которые собираются поставлять США, наводит на мысль, что Украина уже рассматривается Вашингтоном как военный плацдарм. РСЛ, морские минные тралы и катера береговой охраны нужны, прежде всего, для защиты той самой базы в Очакове. Эта база официально будет украинской, но по факту там разместятся американские военные специалисты и советники, плюс небольшой американский контингент, который будет эту базу защищать.

— Куда решение Сената двигает ситуацию с Украиной со стратегической точки зрения?

— Непосредственно сейчас американцы заняты тем, что коренным образом пересматривают свою военную стратегию, стратегию национальной безопасности и стратегию развития ВПК. И это не косметическая адаптация важнейших концептуальных документов к изменившейся обстановке. Это попытка выработать новую стратегию, и она, по всей видимости, будет «микстом» из стратегий США времен холодной войны.

Отсюда важный для американцев момент: на предполагаемых ТВД, считают они, необходимо формировать так называемую «благоприятную обстановку безопасности». По замыслу американских военных, это позволит вооруженным силам США и их союзников получить оперативный простор и возможность проводить стратегические операции.

В этой связи Украина для США, действительно, приобретает очень важное значение. Именно поэтому сегодня большинство авторитетных американских экспертов, особенно имевших опыт службы в Минобороны США или Госдепартаменте, прямым тексом агитируют за то, чтобы начать поставки Киеву летальных вооружений.

Они утверждают, что такие вооружения якобы будут чисто оборонительными. На деле, это маскировка. Если между летальным и нелетальным оружием можно провести четкую границу, то граница между летальными оборонительными и наступательными вооружениями предельно размыта.

В итоге суммы, которые Америка будет вкладывать в военную помощь Украине, действительно будут только расти. И этот тренд явно будет долгосрочным.

— Как это повлияет на отношение Киева к Москве?

— Позиция Украины по отношению к России, я считаю, станет еще более агрессивной и жесткой. Сейчас денег у американцев не так много. Между тем, США определили для себя два предполагаемых ТВД — один в Азии (сдерживание Китая), другой в Европе (сдерживание России), и сейчас пытаются минимизировать издержки за счет союзников по НАТО. Украина в этой ситуации представляет собой ценный актив, который усиливает США на европейском ТВД при минимальных вложениях со стороны американцев.

— Что делать в такой ситуации России?

— Нам нужно осознать: в обозримой перспективе команда, которая сложилась вокруг президента США Дональда Трампа, будет жестко позиционировать Америку по отношению к России. Москву эта команда воспринимает как «агрессора» и «врага», и нам именно отсюда нужно исходить в своих военных построениях. У РФ есть все необходимые силы и средства, чтобы любая провокация не застала нас врасплох. Мы должны демонстрировать: Россия не боится, и Россия готова на диалог — но только не с позиции силы.