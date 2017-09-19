В ЮАР полицейские поймали каннибала на месте преступления

Полицейским южноафриканского города Маунт Фрер пришлось застрелить местного жителя, который оказался каннибалом.

Инцидент произошел некоторое время назад, но известно о нем стало только теперь. Стражей порядка вызвала мать каннибала после того, как он убил свою сожительницу. Прибывшие на место происшествия полицейские застали молодого человека за поеданием плоти жертвы, сообщает издание The Independent.

В ответ на требование сдаться, мужчина бросился на правоохранителей с ножом. Поскольку предупредительные выстрелы не возымели действия, полицейским пришлось открыть огонь на поражение.

Раненный каннибал был доставлен в больницу, где и скончался. Перед смертью он сделал попытку напасть на врача.

По версии полиции, неадекватное поведение молодого человека объясняется употреблением наркотиков. Соседи каннибала рассказали, что некоторое время назад из-за пристрастия к наркотикам он прекратил учебу в вузе.

