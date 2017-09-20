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Саакашвили оштрафуют за пересечение границы Украины

20:33 20.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта nsn.fm
Михаил Саакашвили. Фото с сайта nsn.fm
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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили должен понести наказание за незаконное пересечение украинской границы. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

По его словам, Саакашвили совершил административное правонарушение и должен быть оштрафован за него. Кроме того, ему необходимо оформить документы для пребывания на территории Украины.

Что же касается тех, кто организовал въезд в страну бывшего губернатора, то они должны понести уголовную ответственность, отметил Луценко.

Лишенный гражданства Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября. При этом ему пришлось прорываться через кордон силовиков на границе с Польшей. В результате пострадали девять пограничников и 13 сотрудников полиции. Через некоторое время во Львовской области были задержаны пятеро активных участников инцидента, двое из которых были арестованы на 60 суток.
 

Темы: Украина, Михаил Саакашвили
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