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Президент Боливии назвал руководство США главной угрозой миру

10:04 20.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США стали угрозой для мира и полярности. Как пишет ТАСС, это заявление глава Боливии сделал, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР, Моралес сказал, что стало очевидным, что «главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы — это руководство США». Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования данной проблемы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР в случае угрозы для страны или своих союзников.

Президент Боливии также считает, что проблему нелегальной иммиграции можно решить с помощью введения единого, «универсального» гражданства для всех жителей Земли. Моралес считает, что нельзя возлагать на мигранта ответственность за экономический кризис или нестабильность в его родной стране.

«Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причин этого феномено — войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен», - отметил он, добавив, что не существует категорий, нет разницы между гражданами какой-либо страны и иностранцами, все люди — дети матери-Земли. 

Темы: Боливия, Проблемы мигрантов в мире, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 15:49
Гость: Сергей_К

"Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР в случае угрозы для страны или своих союзников".
.
Насчет ВЫДУМАТЬ угрозу они мастаки.
.
Содой в бюретке трясли, "достоверным досье" разведки махали...
.
«главная угроза для Матери-Земли, для многополярности,
для мира и свободы — это РУКОВОДСТВО США»
.
В ЭТОМ даже сам Трамп не сомневается.
20.09.2017, 14:45
Гость: Капитан Космос

///Вот кого действительно стоило бы уничтожить. Но мы не кровожадны, помним, что там тоже живут люди.///
Эти люди незамедлительно проголосуют за уничтожение любого количества жителей любой страны,если это удешевит бензин или гамбургер на пару центов. И не забываем,что правительство и есть народ. Какой народ,такое и правительство.
Лжецы,мошенники и бандиты.
20.09.2017, 13:54
Гость: член КПСС

Это Новый Сталин! А Боливия- Новый СССР!
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