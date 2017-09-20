Президент Боливии назвал руководство США главной угрозой миру

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США стали угрозой для мира и полярности. Как пишет ТАСС, это заявление глава Боливии сделал, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР, Моралес сказал, что стало очевидным, что «главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы — это руководство США». Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования данной проблемы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР в случае угрозы для страны или своих союзников.

Президент Боливии также считает, что проблему нелегальной иммиграции можно решить с помощью введения единого, «универсального» гражданства для всех жителей Земли. Моралес считает, что нельзя возлагать на мигранта ответственность за экономический кризис или нестабильность в его родной стране.

«Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причин этого феномено — войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен», - отметил он, добавив, что не существует категорий, нет разницы между гражданами какой-либо страны и иностранцами, все люди — дети матери-Земли.