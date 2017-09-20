Порошенко призвал ООН поторопиться с вводом миротворцев на Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко попросил Совет безопасности ООН поскорее решить вопрос о вводе миротворческой миссии на Донбасс.

«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета – развернуть миротворцев на Донбассе – чем быстрее, тем лучше», - цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что данный вопрос стал еще более актуален, нежели два года назад, поскольку ситуация в регионе не улучшается. По словам украинского президента, неоднократные инициативы по прекращению огня успеха не имеют.

Порошенко также обратился к главе всемирной организации Антониу Гутерришу с просьбой об отправке на Украину миссии по технической оценке.

Ранее Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о вводе миротворцев на Донбасс. Киев и Вашингтон отказались работать над документом. При этом украинская сторона пообещала представить собственный проект резолюции.

