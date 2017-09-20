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Порошенко призвал ООН поторопиться с вводом миротворцев на Донбасс

19:16 20.09.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко попросил Совет безопасности ООН поскорее решить вопрос о вводе миротворческой миссии на Донбасс.

«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета – развернуть миротворцев на Донбассе – чем быстрее, тем лучше», - цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что данный вопрос стал еще более актуален, нежели два года назад, поскольку ситуация в регионе не улучшается. По словам украинского президента, неоднократные инициативы по прекращению огня успеха не имеют.

Порошенко также обратился к главе всемирной организации Антониу Гутерришу с просьбой об отправке на Украину миссии по технической оценке.

Ранее Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о вводе миротворцев на Донбасс. Киев и Вашингтон отказались работать над документом. При этом украинская сторона пообещала представить собственный проект резолюции.
 

Темы: Украина, Организация объединенных наций (ООН), Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 21:01
Вон оно чё, Михалыч!

Вы тута.
Трамп заявил, что в случае угроз со стороны КНДР (Украины) эту страну ждет «полное уничтожение».
«Ни один народ на земле не заинтересован в том, чтобы эта группа преступников вооружилась ядерным оружием и ракетами. Если праведники не будут противостоять нечестивым, тогда зло восторжествует», — говорил Трамп с ветхозаветным пафосом на одной из самых влиятельных международных трибун мира.
20.09.2017, 20:36
Пенсионер

Пора России вводить миротворческие войска на Донбасс, проголосовать - что захочет Донбасс, то и получит - захочет с Украиной мучится, останется и мы не будем ему мешать в этом, захочет с Россией строить новую жизнь, примем с распростертыми объятиями, как мы всегда встречаем своих близких и дружественных нам людей!
20.09.2017, 20:22
Вон оно чё, Михалыч!

Опоздали, 22 июня уже прошло, теперь придётся следующий год ждать.
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