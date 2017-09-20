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Трое российских военных получили ранения в Сирии

19:54 20.09.2017
Сергей Рудской. Фото с сайта sminews.ru
Сергей Рудской. Фото с сайта sminews.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Трое российских военнослужащих были ранены при выходе взвода военной полиции из окружения боевиков. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, инцидент произошел в районе Идлиба. Взвод военной полиции выполнял задачи на наблюдательном пункте в качестве сил контроля деэскалации.

В результате нападения боевиков, российские военнослужащие оказались в окружении и отражали атаки террористов в течение нескольких часов. В итоге окружение было прорвано и подразделению удалось выйти в район расположения правительственной армии Сирии. Потерь среди россиян нет.

Рудской также добавил, что все участники операции представлены к государственным наградам.

Ранее в Генштабе заявили, что наступление боевиков было инициировано американскими спецслужбами с целью срыва наступления правительственных войск Сирии.
 

Темы: Россия, Сирия, Армия и обороноспособность России, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 20:54
Гость: полухохол

Вот и ответ "друзей и партнеров",не заставил себя долго ждать,на "уверенное"ожидание "здравого смысла"у российского Главковерха.По этой же причине и российский"сухой"завалили в Турции.Написать по-русски ,модераторы не пропустят,короче "матильда"ваша ...родственница.Лучших парней чуть не положили, за кремлевский "здравый смысл",к...ы позорные.
20.09.2017, 20:13
Гость: Александр

Надеюсь, ранения не большие. "Партнеры", мать их. - что с них взять.
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