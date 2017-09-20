Трое российских военных получили ранения в Сирии

Трое российских военнослужащих были ранены при выходе взвода военной полиции из окружения боевиков. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, инцидент произошел в районе Идлиба. Взвод военной полиции выполнял задачи на наблюдательном пункте в качестве сил контроля деэскалации.

В результате нападения боевиков, российские военнослужащие оказались в окружении и отражали атаки террористов в течение нескольких часов. В итоге окружение было прорвано и подразделению удалось выйти в район расположения правительственной армии Сирии. Потерь среди россиян нет.

Рудской также добавил, что все участники операции представлены к государственным наградам.

Ранее в Генштабе заявили, что наступление боевиков было инициировано американскими спецслужбами с целью срыва наступления правительственных войск Сирии.

