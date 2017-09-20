Израиль подталкивает США к войне с Ираном

Представитель МИД Ирана предупредил США об опасности продолжения политики иранофобии

17 сентября Бахрам Касеми предупредил США об опасности продолжения политики иранофобии и призвал чиновников Белого дома взять на вооружение рациональный подход к Исламской Республике Иран.

Очередным поводом для иранской критики в адрес американской администрации стало обвинение госсекретарём Рексом Тиллерсоном Тегерана в дестабилизирующей роли в регионе, сделанное в эфире телеканала CBS. У США к Ирану очень много вопросов, заявил глава Госдепа, и проблемы по соблюдению ядерного соглашения являются лишь их частью.

Вашингтон в очередной раз демонстрирует намерение продолжать конфронтационную линию в отношении одной из ведущих стран Ближнего Востока, не принимая во внимание действительные причины нестабильности в регионе и не желая признавать собственные ошибки. Так считает верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи, указывающий на то, «что, несмотря на все соглашения, обязательства и длительные обсуждения, подход США к переговорам и их результатам является в полной мере тираническим, авторитарным и издевательским».

Аятолла Хаменеи говорит о растущей враждебности по отношению к Ирану в результате натравливания других ближневосточных стран на Исламскую Республику. Главным источником нестабильности в регионе, заявил иранский лидер, является американское военное присутствие.

В руководстве Ирана убеждены, что страны Ближнего Востока могут сами покончить с угрозой распространения терроризма. Что касается угроз применения военной силы против Ирана, аятолла Хаменеи предупредил: «Враг должен знать, что если запугивание эффективно в других частях мира, в ИРИ это не пройдёт…»

Новая фаза противостояния Ирана и США во многом объясняется тем, что президент Дональд Трамп до 15 октября должен уведомить Конгресс, выполняет ли Иран условия ядерного соглашения, подписанного предыдущей американской администрацией. Если Трамп отзовёт сертификацию иранской сделки, это не приведёт автоматически к разрыву соглашения, но откроет двери для новых американских санкций.

Правда, спикер иранского парламента Али Лариджани считает, что официальные лица США уже «разорвали» СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Именно так он оценил одобрение Конгрессом США последнего законопроекта с принятием новых санкций против ИРИ.

Сегодня многое указывает на то, что Белый дом может отказаться от следования договорённостям, достигнутым с Тегераном. В частности, об этом шла речь на состоявшейся 18 сентября в Нью-Йорке встрече Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Стороны подтвердили свои цели противодействия иранскому влиянию в регионе. При этом глава израильского правительства выразил озабоченность не только в отношении иранской ядерной сделки, но и в отношении того, что Иран и его союзники занимают районы, покидаемые отрядами Исламского государства (ИГ, запрещено в России).

Террористы ИГ беспокоят Тель-Авив меньше, чем неизбежная перспектива их поражения в соседней Сирии. Министр обороны Авигдор Либерман недавно заявил, что Израиль не позволит создать «шиитский коридор» между Ираном и Сирией и сделает для этого всё возможное. Речь идёт о новых военных мерах по сдерживанию Тегерана. При этом предпринимаемые Израилем усилия согласованы с Вашингтоном и в большинстве случаев носят общий характер.

К примеру, перед встречей Нетаньяху с американским президентом в Израиле объявили об открытии совместной с американцами базы противоракетной обороны на израильской территории. «Мы впервые учредили в Государстве Израиль постоянную военную базу США под американским флагом», – заявил командир Управления авиационной обороны израильской армии Цвика Хаймович.

Заметим, что в военном отношении американское присутствие на базе противоракетной обороны Израиля, к тому же под израильским командованием и в ограниченном составе, на расстановку сил влияет мало. Важнее то, что еврейское государство, находящееся в противостоянии с большинством стран арабского мира, впервые достигло такой безоговорочной поддержки Белого дома.

Это вызов Трампа арабскому миру в первую очередь, Ирану же непосредственной угрозы подобные действия не создают. В Тегеране больше обеспокоены закупками израильскими ВВС 50 единиц новейших истребителей F-35, повышающих и без того высокий наступательный потенциал Израиля.

Такая «сговорчивость» Белого дома создаёт риск поддержки Соединёнными Штатами вероятных вооруженных акций Израиля против Ирана. В подобных просьбах администрация Барака Обамы отказывала Израилю и не раз. Теперь же, как признаёт израильское издание Haaretz, Нетаньяху всё увереннее подталкивает США к войне с Ираном.

Даже если президент Трамп остаётся верен своей манере рефлексивно сопротивляться почти всем основным внешнеполитическим решениям своего предшественника в Белом доме, то отказ от одобренного Обамой соглашения по иранской ядерной программе не может быть лишь американской инициативой. Западные союзники в Европе, в первую очередь Великобритания, Франция и Германия, подписавшие СВПД в 2015 г., по-прежнему привержены соглашению и заявили, что готовы не согласиться с Трампом в этом вопросе.

СВПД является многосторонним и международным соглашением, одобренным Советом Безопасности ООН. «Разрыв ядерного соглашения с Ираном не принесет никакой выгоды американской администрации, зато подорвет доверие к Соединенным Штатам со стороны международного сообщества», – заявил президент Ирана Роухани, который находится в Нью-Йорке, участвуя в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его мнению, единственным результатом выхода США из ядерной сделки будет позор.

Эта сделка касается не только иранской ядерной программы. Соглашение с Тегераном стало триумфом дипломатии, показавшей миру возможность решения самых сложных международных проблем за столом переговоров.

По сути, ведущие страны мира согласились с тем, что Исламская Республика является крупной региональной державой, имеющей свои национальные интересы и способной их отстаивать. Ожидалось и прекращение американской политики сдерживания Тегерана. Теперь же США, кажется, хотят повернуть ситуацию с Ираном вспять.

«У нас разные варианты. Если США выйдут из ядерной сделки, мы разрабатывали и изучили ответные меры и мир вскоре будет свидетелем действия Ирана. Мы можем вернуться к ситуации до заключения ядерной сделки за несколько дней», – сказал иранский президент.

Такой вариант не повысит безопасность в регионе и никого кроме Израиля и Саудовской Аравии, не устроит. Этим странам выгодны американское военное присутствие на Ближнем Востоке и максимально враждебные отношения между США и Ираном.

Соглашение по иранской ядерной программе лишает американцев повода для более жёсткой линии в отношении Тегерана. Вашингтон стал утверждать, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) недостаточно настойчиво проверяет подозрительные военные объекты в Иране. Иранские власти в ответ призвали МАГАТЭ положить конец незаконному ядерному арсеналу Израиля с привлечением инспекторов ООН для создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

А почему бы и нет? По меньшей мере у МАГАТЭ претензий к Ирану, связанных с невыполнением СВПД, на сегодняшний день нет, зато у международного сообщества до сих пор отсутствует ясность в отношении ядерного Израиля.