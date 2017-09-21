Пять стран подписали соглашение по МН17‍

Соглашение, в котором Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина подтвердили политическую поддержку и приверженность сотрудничеству в вопросе наказания виновных в крушении MH17, подписала совместная следственная группа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Нидерландов.

«Страны Совместной следственной группы полны решимости привлечь виновных к ответственности. Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого. В июле мы приняли решение об уголовном преследовании по голландскому законодательству, но с прочным международным сотрудничеством и поддержкой», — заявил глава МИД Нидерландов Берт Кендерс.

В Совместной следственной группе (ССГ) работают представители пяти государств. ССГ занимается уголовным расследованием трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области.

Тогда разбился пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли граждане 10 государств — 283 пассажира и 15 членов экипажа.