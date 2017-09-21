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Пять стран подписали соглашение по МН17‍

12:08 21.09.2017
Фото с сайта poliksal.ru
Фото с сайта poliksal.ru
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Соглашение, в котором Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина подтвердили политическую поддержку и приверженность сотрудничеству в вопросе наказания виновных в крушении MH17, подписала совместная следственная группа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Нидерландов.

«Страны Совместной следственной группы полны решимости привлечь виновных к ответственности. Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого. В июле мы приняли решение об уголовном преследовании по голландскому законодательству, но с прочным международным сотрудничеством и поддержкой», — заявил глава МИД Нидерландов Берт Кендерс.

В Совместной следственной группе (ССГ) работают представители пяти государств. ССГ занимается уголовным расследованием трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области.

Тогда разбился пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли граждане 10 государств — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Темы: Авиакатастрофы, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 14:34
Гость: Всё ещё впереди.

А чего там России делать? Она уже выдвинула 1 000 версий. И украинская ракета и лётчик, и какой-то механик и испанский диспетчер. Не было ещё только версии о марсианах.
21.09.2017, 14:21
Гость: к вопросу

никакой Анны-диспетчера нет в природе и никогда не было.
21.09.2017, 14:20
Гость: Александр

А ты бы хотел, чтобы именно Россия назвала виновных еще до того, как самолет сбили ?
Голландия в сообществе с рядом авторитетных стран провела тщательное расследование, кстати используя и все предоставленные Россией документы, включая фальшивый снимок, продемонстрированный в свое время на российском телевидении лично М.Леонтьевым.
Возможно, что после этого снимка российских экспертов и перестали привлекать для расследования преступления в международную группу, хотя все российские материалы все равно рассматривались.
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