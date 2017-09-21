]]> ]]>
Главная В мире Новости

Меркель назвала терроризм постоянной угрозой для Германии

18:00 21.09.2017
Ангела Меркель. Фото с сайта sharij.net
Ангела Меркель. Фото с сайта sharij.net
Материалы по теме:

Терроризм представляет для Германии постоянную угрозу и власти страны делают все для борьбы с ней. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, в стране приняты дополнительные меры безопасности. Наряду с этим ускоряется высылка из Германии тех мигрантов, которые представляют для нее угрозу, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию ARD.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что в 2016 году силовикам удалось предотвратить свыше 10 терактов. При этом ситуацию в стране в сфере безопасности он охарактеризовал как сложную.
 

Темы: Ангела Меркель, Германия, Исламистские экстремисты и террористы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2017, 20:22
Гость: полухохол

"Поздно пить боржоми.." фрау Меркель,"вся Германия и остальная Европа полна "шайтанами",это как и "санкции"против России НАВСЕГДА!Одна польза для немок,не надо ездить в Африку и гулять с бананом в руке,"бананы" сами пришли....
21.09.2017, 20:13
Гость: постоянная угроза

для германии которую и устроила меркель...приняв миллион головорезов и за это зашуганные немцы скоро опять выберут себе продолжение кашмара ,а нам американскую агентку и врага!
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.