Меркель назвала терроризм постоянной угрозой для Германии

Терроризм представляет для Германии постоянную угрозу и власти страны делают все для борьбы с ней. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, в стране приняты дополнительные меры безопасности. Наряду с этим ускоряется высылка из Германии тех мигрантов, которые представляют для нее угрозу, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию ARD.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что в 2016 году силовикам удалось предотвратить свыше 10 терактов. При этом ситуацию в стране в сфере безопасности он охарактеризовал как сложную.

