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Глава МИД Северной Кореи сравнил угрозы Трампа с «лаем собаки»

09:50 21.09.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта dw.com
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Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо прокомментировал журналистам заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего с трибуны ООН «полностью уничтожить» КНДР, если страна будет нести угрозу Штатам или их союзникам.

Северокорейский дипломат сравнил эти заявления с «лаем собаки». «Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон», — приводит заявление Ли Ён Хо южнокорейское агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что таким образом глава МИД КНДР сделал отсыл к корейскому варианту пословицы «собака лает — караван идет». В корейском языке выражение «собачий сон» означает абсурд, отсутствие смысла, пишет РБК.

Комментарий главы МИД Северной Кореи прозвучал в среду в аэропорту Нью-Йорка, куда дипломат прибыл на Генассамблею ООН. Северокорейский министр планирует в субботу встретиться с генсеком ООН Антонио Гутерришем, добавляет агентство.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, Международные отношения
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 13:15
Юляша

Правда,угольки ядерные будут,как всегда наши :)
И это хорошо.
21.09.2017, 12:19
АГД

Вот настоящие корейские панк-рокеры, заводят пиндосов не по-детски. хихихи
21.09.2017, 11:56
Пенсионер

Трампу повезло, его приготовят как надо по корейской традиции, со всеми специями и приправами, на века прославится и войдет в историю "Блюдо из гавкающего Трампа по корейски"! А если серьезно, то Трамп больше похож не на собаку, а на шакала, обложившего северную Корею сворой шакалов и мечтающего уничтожить миллионы людей из за своего комплекса неполноценности. Возле США нет корейских военных баз, чего хотят эти шакалы США окружая всех своими военными базами, кто поверит шакалам, уничтоживших много народу в Японии (двумя атомными бомбами в конце войны, когда Япония уже фактически была разбита), Вьетнаме, Северной Корее, Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, которые находятся не совсем рядом с США?
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