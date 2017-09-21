Глава МИД Северной Кореи сравнил угрозы Трампа с «лаем собаки»

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо прокомментировал журналистам заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего с трибуны ООН «полностью уничтожить» КНДР, если страна будет нести угрозу Штатам или их союзникам.

Северокорейский дипломат сравнил эти заявления с «лаем собаки». «Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон», — приводит заявление Ли Ён Хо южнокорейское агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что таким образом глава МИД КНДР сделал отсыл к корейскому варианту пословицы «собака лает — караван идет». В корейском языке выражение «собачий сон» означает абсурд, отсутствие смысла, пишет РБК.

Комментарий главы МИД Северной Кореи прозвучал в среду в аэропорту Нью-Йорка, куда дипломат прибыл на Генассамблею ООН. Северокорейский министр планирует в субботу встретиться с генсеком ООН Антонио Гутерришем, добавляет агентство.