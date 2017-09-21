Морган Фримен встал на защиту работорговцев и расистов

В погоне за убедительностью режиссеры и сценаристы выступления Фримена зашли слишком далеко. ВИДЕО

Фразы о том, что США находятся в состоянии войны с Россией, поскольку Владимир Путин мечтает отомстить Америке за развал СССР, подошли бы сумасшедшим политактивистам, сторонникам теорий заговора и хрестоматийным «ястребам» из Пентагона. Но их произносит один из самых интеллектуальных актеров Голливуда. Что же произошло?

Актеры, как известно, такие же люди, как и все мы, только актеры. Среди них есть умные и есть глупые – наличие интеллекта не сказывается на способностях к игре в театре или кино решающим образом. Однако людям свойственно искать и находить для себя авторитеты, и для многих такими авторитетами становятся лицедеи.

Более того, людям свойственно переносить на реальных людей характеры сыгранных ими персонажей – именно поэтому актеры, всю жизнь игравшие положительные роли, так радуются, когда им удается выйти из набившего оскомину амплуа и воплотить злодея. Ведь продюсеры и режиссеры – тоже люди, им проще увидеть в роли «хорошего парня» того, кто этих самых хороших парней играл уже не раз.

Когда Кевин Спейси или Джуд Лоу выходят на демонстрацию против Александра Лукашенко, за ними не стоит ничего, кроме их известности. Спейси прославился ролью коварного бандита Кайзера Созе в «Подозрительных лицах», укрепил свою оскароносную популярность ролью убитого по недоразумению неудачника в «Американской красоте», а в настоящее время играет мошенника и убийцу, сумевшего стать президентом США, в сериале «Карточный домик». А Джуд Лоу традиционно играет красавчиков, в какой бы роли он ни снимался – гея, солдата, андроида, доктора Ватсона или папы римского.

Морган Фримен – совсем другое дело. Большинство его героев – мудрецы, начиная от Реда из культового голливудского фильма «Побег из Шоушенка» и заканчивая Люциусом Фоксом из «Бэтмена». Отрицательных персонажей Фримен играл редко, но и они – интеллектуалы: что Слоан из «Особо опасен», что Тадеуш Брэдли из «Иллюзии обмана».

Мало кто из актеров может похвастаться тем, что дважды играл Бога. Фримен – может.

Поэтому, когда он своим проникновенным голосом говорит: «На нас напали. Идет война», обвиняя Россию в кибератаках на демократические государства, а Владимира Путина – в желании «отомстить Америке», среднестатистический американец (да и любой потребитель голливудской продукции) отнесется к его словам совсем по-другому, нежели к мнению коварного Спейси или красавчика Лоу.

Использовать Фримена в антироссийской и антитрамповской пропаганде стало действительно мощной идеей организаторов проекта «Комитет по расследованию против России», среди членов которого режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут и политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс. Личная харизма актера и багаж сыгранных им интеллектуалов (не говоря уж о Боге) придают его словам особый вес.

Кроме того, он чернокожий, а Трамп, как известно всем, кроме самого Трампа, завзятый расист.

Впрочем, в погоне за убедительностью режиссеры и сценаристы выступления Фримена зашли слишком далеко. В частности, в уста актера вложены следующие слова:

«В течение 241 года наша демократия была блестящим примером того, к чему нужно стремиться, для всего мира. И мы обязаны храбрым людям, которые боролись и погибли за то, чтобы защитить нашу нацию и сохранить демократию. И мы должны продолжать борьбу ради будущих поколений».

Получается, по мнению Фримена (именно его, а не авторов текста, ведь он произносит эти слова от себя лично), США были «блестящим примером» для мира начиная с 1776 года. То есть рабство, которое было разрешено в Америке вплоть до 1865-го, – это блестящий пример. Сегрегация, которую застал сам Фримен, – блестящий пример. Уничтожение индейцев – блестящий пример. Аннексия территорий Мексики – блестящий пример. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – блестящий пример. «Агент оранж», напалм и уничтожение мирных жителей во Вьетнаме – тоже блестящий пример.

Причем нет ни малейших сомнений, что если бы слова про «241 год блестящего примера» озвучил Дональд Трамп или кто-то из его сторонников, все вышеназванные грехи ему бы припомнили. Недаром сейчас сносят памятники конфедератам и пытаются пересмотреть роль отцов-основателей США и даже Христофора Колумба.

Проблема, однако, еще и в том, что на сей раз Фримен неубедителен. К тому же пафос его слов направлен против России, а в российско-американской истории, несмотря на десятилетия холодной войны, нет ни одного примера того, как «храбрые люди боролись и погибали за то, чтобы защитить нашу нацию и сохранить демократию». Да, были прокси-войны в том же Вьетнаме, в Корее и Афганистане, когда американские и советские советники погибали, помогая той или иной враждующей стороне.

Но до прямых столкновений за 241 год дело не дошло и, хочется верить, не дойдет никогда.

Кстати, Голливуд даже в годы холодной войны редко опускался до низкопробной пропаганды – на каждый антисоветский «Красный рассвет» или «Рэмбо-3» найдутся «Красная жара» или «Русские идут», где граждане СССР показаны без звериного оскала на лицах. А в последние годы, несмотря на всю антироссийскую истерию, большинство наиболее кассовых фильмов, наоборот, постулировали идею о том, что даже непримиримые противники могут договориться ради спасения человечества.

То, как топорно написан текст для Фримена, свидетельствует о том, что актер по какой-то причине утратил (или же никогда не имел) присущую его персонажам прозорливость. А также о том, что ради своей главной цели – импичмента Дональда Трампа – его противники из Демократической партии готовы пойти на многое – в том числе на пафосные заявления о том, что «идет война».

В Кремле к высказываниям актера отнеслись с пониманием и даже сочувствием. «Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, – прокомментировал видео с Фрименом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит».

Кинорежиссер Станислав Говорухин был не столь сдержан – он назвал Фримена «идиотом».

Впрочем, антироссийская агитка в исполнении оскаровского лауреата вызвала негативную реакцию не только в России. Более 160 тысяч просмотров набрало видео, автор которого – британский блогер Пол Джозеф Уотсон – разбирает лживые утверждения, вложенные членами «Комитета по расследованию против России» в уста Моргана Фримена и резюмирует в том смысле, что если бы Америка хотела войны с Россией, то президентом была бы избрана Хиллари Клинтон.