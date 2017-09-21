В парламенте Молдавии высказались за отставку президента

В отношении президента Молдавии Игоря Додона может быть начата процедура импичмента. С такой инициативой выступил глава Либеральной партии Михай Гимпу.

По его мнению, глава государства не справляется со своими обязанностями и поэтому должен оставить свой пост.

«Мы предлагаем помочь ему и отправить президента в отставку. Фракция ЛП вносит инициативу в парламент», - цитирует Гимпу «Газета.ру». Он выразил надежду на то, что его соратников поддержат и другие парламентарии.

Гимпу пояснил, что фракция подготовила проект постановления парламента по отставке президента. Документ уже подписан представителями Либеральной партии.

Ранее сообщалось, что парламент повторно принял законы, которые были отклонены Додоном.

