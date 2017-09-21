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В парламенте Молдавии высказались за отставку президента

20:00 21.09.2017
Игорь Додон. Фото с личной страницы в Facebook
Игорь Додон. Фото с личной страницы в Facebook
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В отношении президента Молдавии Игоря Додона может быть начата процедура импичмента. С такой инициативой выступил глава Либеральной партии Михай Гимпу.

По его мнению, глава государства не справляется со своими обязанностями и поэтому должен оставить свой пост.

«Мы предлагаем помочь ему и отправить президента в отставку. Фракция ЛП вносит инициативу в парламент», - цитирует Гимпу «Газета.ру». Он выразил надежду на то, что его соратников поддержат и другие парламентарии.

Гимпу пояснил, что фракция подготовила проект постановления парламента по отставке президента. Документ уже подписан представителями Либеральной партии.

Ранее сообщалось, что парламент повторно принял законы, которые были отклонены Додоном.
 

Темы: Молдавия, Внутриполитическая ситуация в республиках бывшего СССР
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 23:56
Гость: хрен им с редькой

а не Додона!они 20 лет оббирали небогатых молдован и отправили горбатить в европу за мелочь и по уши они нахлебались всех этих либералов и если что они и вилы возьмут,мужики то на земле работают и может тогда с Молдовы начнёться освобождение от либералов и до нас дойдёт?
21.09.2017, 23:21
Гость: Anton

Демократические процедуры святое дело, не дают развиться диктатуре.
21.09.2017, 21:26
Гость: *

Так дурака давно пора убирать.
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