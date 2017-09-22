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В США студентка пришла на экзамен с огромной шпаргалкой

19:11 22.09.2017
Фото из Instagram rebbeatty
Фото из Instagram rebbeatty
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Американская студентка принесла с собой на экзамен шпаргалку гигантских размеров, и преподаватель разрешил пользоваться ей.

Забавный случай произошел в колледже города Арнольд штата Мэриленд. Преподаватель бухгалтерского учета Реб Битти разрешил студентам использовать подсказки, если они будут на листочках бумаги размером 3х5. При этом он не указал единицу измерения. По его мнению, студенты должны были понять, что речь идет о дюймах.

Однако одна студентка решила иначе и сделала шпаргалку размером 3х5 футов (1х1,5 метра).

«Несмотря на всю свою точность, я, похоже, никогда не пояснял, что речь идет о дюймах, поэтому, да, я разрешил ее использовать. Здорово придумала. Мне это будет уроком», - написал Битти в Instagram.

О том, насколько успешно студентка сдала экзамен преподаватель не сообщил.
 

Темы: США, Высшее образование за рубежом, Образование в мире
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