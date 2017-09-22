Трамп прокомментировал сообщения о покупке Россией рекламы в Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что шумиха вокруг якобы имевшего в прошлом году место российского вмешательства в американские выборы не утихает.

«Мистификации вокруг России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А как насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари [Клинтон]», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, 22 сентября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть передаст Конгрессу США данные по делу о «российском вмешательстве».

«Сегодня я распорядился, чтобы мы передали Конгрессу рекламу, обнаруженную нами», - сказал Цукерберг, комментируя появившуюся ранее информацию о заказах рекламы в Facebook через фейковые аккаунты. Этим якобы занимались россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США.

Основатель Facebook признал, что сотрудничает с властями США по делу о «вмешательстве России» в американские выборы. По его словам, соцсеть на протяжении долгих месяцев вела расследование «российского присутствия».

«Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», - пояснил он. Тем не менее, он отметил, что Facebook не удалось найти доказательств связи фальшивых аккаунтов с российской рекламой.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не занималась размещением политической рекламы в социальных сетях.