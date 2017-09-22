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Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Порошенко

08:24 22.09.2017
Петр Порошенко. Коллаж © KM.RU
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В ходе встречи президента США Дональда Трампа и украинского президента Петра Порошенко Трамп поприветствовал реформы, которые способствовали экономическому росту внутри Украины и ее оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжить работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома

Также лидер США подтвердил поддержку Вашингтоном «суверенитета и территориальной целостности Украины». Президенты обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины, пишет Lenta.ru.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 21 сентября. После встречи Порошенко заявил, что Соединенные Штаты поддержали предложение Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Темы: Дональд Трамп, США, Украина, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 15:16
Гость: ник

бизнес климат -т прикрытие война цель и отрыв кусков от России.
22.09.2017, 14:48
Гость: Изя

А 80 миллиардов долгов вы за "украину" отдадите? Как нет? Тогда её развалят. И будут правы.
22.09.2017, 14:47
Гость: Изя

Чтобы прекратить эту войну, не нужны никакие миротворцы. Потрошенке достаточно приказать своим тузикам из ВСУ и других нацистских шаек прекратить огонь. Проблемы в этом регионе создает именно "украина", она же может закончить этот бардак. Пока не "закончили" её саму.
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