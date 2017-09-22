Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Порошенко

В ходе встречи президента США Дональда Трампа и украинского президента Петра Порошенко Трамп поприветствовал реформы, которые способствовали экономическому росту внутри Украины и ее оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжить работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома

Также лидер США подтвердил поддержку Вашингтоном «суверенитета и территориальной целостности Украины». Президенты обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины, пишет Lenta.ru.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 21 сентября. После встречи Порошенко заявил, что Соединенные Штаты поддержали предложение Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс.