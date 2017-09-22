На Украине загорелся и взорвался склад с боеприпасами

На контролируемой Киевом территории Донецкой области прогремели взрывы. Их причиной стал пожар на складе боеприпасов, сообщается на сайте национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в селе Новоянисоль, примерно в четырех десятках километров от Мариуполя. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В оперативном командовании ВСУ заявили, что причиной происшествия мог стать поджог неизвестными лицами травы на соседнем поле, передает телеканал «112 Украина».

Глава администрации Донецкой области Павел Жебривский, в свою очередь, добавил, что в результате пожара загорелись два дома. На близлежащей к складу территории ведется разминирование.

«Сейчас туда подтягивают танк для разминирования, потому что есть опасность для жизни людей, которые там будут разминировать и тушить», - цитирует его телеканал.

Похожий случай произошел на Украине в конце марта. На складе в городе Балаклея взорвались несколько тысяч снарядов. Никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать население города и ближайших к нему населенных пунктов.

