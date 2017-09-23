Порошенко отказался вводить миротворцев «по российскому сценарию»

Миротворческая миссия в Донбассе не будет проходить «по российскому сценарию», заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сценарий операции должны разрабатывать все страны, которые солидарны с Украиной.

На совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко отверг российский план размещения миротворцев в Донбассе​.

Он заявил, что миротворческие силы ООН должны располагаться на всей территории самопровозглашенных республик и контролировать границу с Россией. Запись пресс-конференции президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я хотел бы напомнить, что весной 2015 года это была украинская инициатива [о размещении миротворцев в Донбассе], от которой полностью отказалась Россия. Сейчас, я считаю, у нас есть уникальный шанс. Конечно, это не будет российский сценарий, потому что, как вы знаете, дьявол кроется в деталях», — заявил Порошенко.

«Миротворческая миссия должна действовать под мандатом ООН и располагаться на всей территории Донбасса до границы между Россией и Украиной, чтобы не позволять российским войскам и вооружениям попадать на оккупированные территории. Конечно, мы бы приветствовали усиление роли наших партнеров в этом вопросе», — добавил президент Украины.

По его мнению, разрабатывать схему проведения миротворческой операции должны все солидарные с Киевом страны. «Это должны быть не украинские предложения, а это должны быть предложения всех стран, которые демонстрируют солидарность с Украиной», — резюмировал Порошенко. Он назвал введение миротворцев в Донбасс кратчайшим путем к миру в его стране.