Хуторская свадьба. Как Украина воспроизводит клановую модель элит

Брачные торжества семьи Луценко собрали за праздничным столом практически всех представителей украинской власти. ВИДЕО



Фото: Facebook/Юрій Луценко

Украинские социальные сети оживленно обсуждают подробности свадьбы старшего сына генпрокурора Юрия Луценко, которая состоялась еще 15 сентября, но получила огласку только сейчас.

Как оказалось, на ней побывали президент Порошенко, премьер Гройсман, глава МВД Аваков, первый вице-премьер Кубив, экс-премьер Яценюк, киевский мэр Кличко, глава СНБО Турчинов, президентский соратник Кононенко, экс-глава администрации президента Ложкин, министр информационной политики Стець, министр юстиции Петренко, половина Верховной Рады и куча других чиновников первой величины, которые спешили засвидетельствовать свое почтение - не столько молодым, сколько собравшейся вместе Семье. Как это было в фильме «Крестный отец», где представители одного специфического сообщества считали обязательным появиться на свадьбе дочери мафиозного дона.

Одним словом, за праздничным столом собрались практически все видные деятели современной украинской власти - ярко продемонстрировав этим, что в результате Евромайдана в стране выстроена классическая клановая модель, которая походит на европейскую демократию не больше, чем Порошенко - на Марлона Брандо.

Хорошая свадьба не бывает без драки - поэтому, охранники президента бесцеремонно накинулись на съемочную группу, приехавшую поснимать бесконечную вереницу припаркованных лимузинов. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки - но, как вы наверняка догадались, это не вызвало особого шума в стране победившего достоинства и свободы.

Безусловно, такое единение за праздничными столами представляет собой самый явный признак консолидации новой украинской элиты. И это не должно удивлять. Невзирая на склоки и бизнес-конфликты, несмотря на навязчивое желание урвать кусок чужого добра, а при случае - перерезать друг другу глотки, участники прокурорской свадьбы понимают, что они сидят в одной лодке и связаны общей судьбой.

Вместе захватив власть, они будут вместе править страной - и так же вместе пойдут на дно, когда эта власть, игриво вильнув хвостом, ускользнет из их потных от страха и спирта рук.

Здесь сразу же вспоминается демонизированное словечко «хунта» - которое, на самом деле, означает в латиноамериканской политической традиции систему коллективного управления страной - где лидер, дорвавшегося до власти и привилегий клана, является всего лишь первым среди поучаствовавших в перевороте партнеров.

Кроме того, это очень традиционная ситуация для старой, хуторской Украины, к которой возвращается сейчас наша страна - где на свадьбе у сельского пристава обязательно должны были отгулять голова, писарь, сотский, возный, поп, дьяк и пономарь.

Это как бы означало сопринадлежность к сливкам местного общества - ведь именно на таких дружеских попойках за самогоном решались самые насущные деловые вопросы: кого нужно отдать в рекруты, кому присудить победу в споре за огородную межу, и каким новым налогом можно обложить смирных посполитых крестьян в драных штанах.

Конечно, времена меняются - и меняются антуражи. В прежние времена властители украинского мира праздновали свои торжества в шинке, привязывая у входа звенящих богатой сбруей коней. Сейчас они съехались в элитный Queen Country Club на хуторе близ Конча-Заспы - где постоянно живет, или имеет загородные дома практически вся близкая к этому клану публика.

Но в остальном разницы никакой - украинская власть во всем воспроизводит архаические формы: не только в содержании своей политической линии, не только в своей организационной структуре - но даже внешне, демонстрируя тот самый «генетический код нации», о котором так любят поговорить наши безумные шовинисты.

А что любопытных журналистов избили - так за это вы стояли на Майдане, холопы. Утритесь - и больше не лезьте к пирующей знати.