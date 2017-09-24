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В Японии произошла авария с участием самолета и автомобиля

21:15 24.09.2017
Фото Adrian Pingstone с сайта wikipedia.org
Фото Adrian Pingstone с сайта wikipedia.org
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В японском городе Осака оторвавшийся от самолета кусок обшивки упал на автомобиль с высоты более двух километров.

Инцидент произошел 23 сентября. Часть обшивки потерял самолет Boeing 777 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, который вылетел в Амстердам из аэропорта Кансай, передает ВВС.

Кусок обшивки весом свыше четырех килограммов оторвался от крыла самолета и упал на автомобиль, смяв его крышу и разбив заднее стекло. В автомобиле никто не пострадал.

Самолет благополучно завершил рейс, приземлившись в пункте назначения. На его борту находились более 300 человек.

В авиакомпании заявили, что сожалеют о произошедшем. По факту инцидента начато расследование.
 

Темы: Япония, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в мире, Зарубежные авиакомпании
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25.09.2017, 00:21
Гость: 1

А в степях Украины подводная лодка столкнулась с комбайном. Ну и что?
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