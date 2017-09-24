В Японии произошла авария с участием самолета и автомобиля

В японском городе Осака оторвавшийся от самолета кусок обшивки упал на автомобиль с высоты более двух километров.

Инцидент произошел 23 сентября. Часть обшивки потерял самолет Boeing 777 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, который вылетел в Амстердам из аэропорта Кансай, передает ВВС.

Кусок обшивки весом свыше четырех килограммов оторвался от крыла самолета и упал на автомобиль, смяв его крышу и разбив заднее стекло. В автомобиле никто не пострадал.

Самолет благополучно завершил рейс, приземлившись в пункте назначения. На его борту находились более 300 человек.

В авиакомпании заявили, что сожалеют о произошедшем. По факту инцидента начато расследование.

