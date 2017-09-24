В Германии открылись избирательные участки для выборов в парламент

В Германии в восемь утра открылись избирательные участки. По итогам парламентских выборов будут определены состав бундестага и состав правительства на следующие четыре года. Всего в выборах принимают участие 47 политических партий, если считать лидера гонки ХДС/ХСС единым блоком. Однако в парламент попадут, по данным предвыборных опросов, только шесть из них.

Согласно опросам общественного мнения, по итогам выборов увеличится число партий в парламенте. К вошедшим в парламент по итогам выборов в 2013 году ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Левой партии и партии «Зеленые» присоединятся Свободная демократическая партия (СвДП) и «Альтернатива для Германии» (АдГ). Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, пишет РБК.

Христианский блок ХДС/ХСС лидировал по опросам на протяжении почти всей кампании. По данным соцслужбы Infratest dimap, за неделю до выборов за ХДС/ХСС готовы были проголосовать 37% избирателей.

Самую низкую поддержку избирателей христианские демократы продемонстрировали в марте, когда их рейтинг сравнялся с ближайшим конкурентом СДПГ: обе партии набирали по 32%. Но с мая ХДС/ХСС стал увеличивать отрыв. За социал-демократов собираются голосовать около 20% избирателей, показал тот же опрос. «Альтернатива для Германии» занимает третье место с 12% голосов, «левые» могут получить 9% голосов, СвДП — 10%, а «Зеленых» поддерживают 8% электората.

ХДС/ХСС уже объявил, что их кандидатом на пост канцлера будет Ангела Меркель, возглавляющая правительство с 2005 года. За неделю до выборов о своей поддержке Меркель заявил 51% немецких граждан, свидетельствуют опросы Deutschland Trend.

По результатам голосования парламентарии определят партийные коалиции, самая многочисленная из них выдвинет кандидата на должность канцлера.

Кандидатом в канцлеры от СДПГ стал Мартин Шульц. С 1994 года он являлся членом Европейского парламента, а с 2012 по 2017 год возглавлял его в качестве президента. В начале избирательной гонки, в феврале, Шульц опережал Меркель. Его хотели видеть канцлером 50% граждан, а действующего канцлера — только 34%. Феномен неожиданной популярности даже назвали «эффектом Шульца». Однако к сентябрю его рейтинг упал до 25%.

​Впервые после Второй мировой войны в парламент может пройти праворадикальная партия: на 12% голосов избирателей претендует созданная в 2013 году «Альтернатива для Германии». На выборах в 2013 году она набрала 4,7% голосов и в парламент не прошла. Популярность партия получила на волне миграционного кризиса, разразившегося после решения Меркель предоставить убежище в стране почти 1 млн мигрантов два года назад. Партия критиковала Меркель на протяжении последних лет и придерживается жесткой позиции в отношении мигрантов.