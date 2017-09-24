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Соперник Меркель признал поражение на выборах в Германии

19:57 24.09.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Мартин Шульц, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), признал поражение на парламентских выборах в стране.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что она не войдет в состав коалиции. «Я вижу наше место только в оппозиции», - цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Согласно данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС, возглавляемый действующим канцлером Германии Ангелой Меркель, лидирует на выборах с 32,5% голосов. СДПГ удалось набрать 20%, ультра-правая партия «Альтернатива для Германии» сумела заручиться поддержкой 13,5% избирателей.

Свободная демократическая партия (СвДП), «Зеленые» и «Левые» набрали 10,5%, 9,5% и 9% голосов соответственно.

Аналитики отметили, что нынешние выборы оказались крайне неудачными для СДПГ, передает «Интерфакс». Они также предположили, что ХДС/ХСС образует альянс с СвДП и «Зелеными».
 

Темы: Ангела Меркель, Германия, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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24.09.2017, 21:01
Гость: ANTON

Это радует.
24.09.2017, 20:59
Гость: Так-то!

Хотелось бы Меркель спихнуть, да опять
Кремлю остается лишь локти кусать:
У нас как его ни всесильно желание,
Значенья оно не имеет в Германии!
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