Соперник Меркель признал поражение на выборах в Германии

Мартин Шульц, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), признал поражение на парламентских выборах в стране.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что она не войдет в состав коалиции. «Я вижу наше место только в оппозиции», - цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Согласно данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС, возглавляемый действующим канцлером Германии Ангелой Меркель, лидирует на выборах с 32,5% голосов. СДПГ удалось набрать 20%, ультра-правая партия «Альтернатива для Германии» сумела заручиться поддержкой 13,5% избирателей.

Свободная демократическая партия (СвДП), «Зеленые» и «Левые» набрали 10,5%, 9,5% и 9% голосов соответственно.

Аналитики отметили, что нынешние выборы оказались крайне неудачными для СДПГ, передает «Интерфакс». Они также предположили, что ХДС/ХСС образует альянс с СвДП и «Зелеными».

