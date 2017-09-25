Выборы в Германии: камень в неолиберальное болото и возможное начало новой эпохи

Прогнозы романтиков от политики пока не воплотились в жизнь



Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. @ РИА Новости, Алексей Витвицкий

Выборы, прошедшие в ФРГ, нанесли чувствительный удар по неолиберальному мировому порядку, царящему в последние десятилетия в странах коллективного Запада.

Прогнозы романтиков от политики пока не воплотились в жизнь. Ангела Меркель, похоже, еще задержится на некоторое время в кресле канцлера Германии, но неизвестно – насколько долго.

Блок Христианско-демократического союза Меркель и Христианско-социального союза одержал формальную победу, набрав 33% голосов избирателей. Однако особых восторгов в ХДС/ХСС по этому поводу нет.

По словам немецкого журналиста Эрика Швицера, узнав о том, как прошли выборы, канцлер выглядела «просто разбитой». Результат ее партии – один из худших за всю историю существования политической силы и самый плохой лично для Меркель, как для лидера. Естественно, ни о каком «однопартийном» правительстве теперь не может быть и речи.

Старейшая в ФРГ Социал-демократическая партия Германии отправлена в глубокий политический нокаут. Собранный ею неполный 21% голосов – это худший результат в истории. СДПГ стала заложником своего положения «младшего партнера ХДС» в прошлом правительстве.

Критиковать Меркель гипотетически было за что, но это означало бы и критику самих себя. В результате в «провластном» электорате ХДС собрала сливки, а СДПГ – шишки. Претендовать после такой катастрофы не нахождение во власти было бы просто некрасиво. Поэтому лидер социал-демократов, бывший глава Европарламента Мартин Шульц и заявил о переходе в оппозицию.

Нужно отметить, что от заявленной идеологии у обеих «главных партий Германии» остались только называния. Ну какое тут христианство, если ХДС голосует за введение в стране однополых браков? И какая тут социал-демократия, если СДПГ верноподданнически заглядывая в глаза, беря под козырек перед Вашингтоном и американскими транснациональными корпорациями?

Обе партии представляют собой «классические» неолиберальные политические силы. И являются просто разными менеджерскими командами, обслуживающими интересы одних и тех влиятельных лиц. А идеология у них общая – «общечеловеческие ценности», права ЛГБТ, «свободный» рынок, транснациональное сотрудничество, мультикультурализм...

Жестокий удар и по ХДС, и по СДПГ нанесли немцы, проголосовавшие за молодую партию «Альтернатива для Германии». Если на прошлых выборах она не смогла даже попасть в парламент, то теперь собрала 13% голосов и превратилась в третью по мощи политическую силу в стране.

Кстати, на территории бывшей ГДР «Альтернатива» вырвалась на второе место, а в Саксонии – умудрилась даже стать абсолютным победителем.

Невольно «АдГ» пропиарила и Ангелу Меркель. Либеральные СМИ развернули жестокую травлю «альтернативщиков», обвиняя их в неонацизме и сравнивая с гитлеровской НСДАП, благодаря чему на выборы была мобилизована часть пассивного либерального электората (в том числе - молодежного), который испугался и захотел «оставить все, как есть». Но эта тактическая победа может стать для ХДС «Пирровой».

На самом деле ничего общего с нацизмом «Альтернатива для Германии», конечно, не имеет. Это обычная право-консервативная (или, как сегодня говорят критики, «право-популистская») партия, выступающая за более активную защиту национальных интересов, миграционные ограничения, снижение влияния евробюрократии и прагматичные отношения с Россией.

Стратегически электоральным спонсором для «АдГ» стала сама бывшая правительственная коалиция ФРГ, запустившая в страну миллион мигрантов из стран Африки и Азии, которые принялись устраивать то теракты, то «Кельнские изнасилования». Попытки представить избирателей «Альтернативы» забитыми маргиналами, тайком поклоняющимися спрятанному в чулане портрету Гитлера, полностью разбиваются об один очевидный факт.

«АдГ» набрала на текущих выборах столько же, сколько потеряли по сравнению с прошлыми выборами ХДС и СДПГ. А значит, основная масса голосовавших за «Альтернативу» людей – это как раз респектабельные центристы, долгие годы верившие в берлинский мейнстрим, но разочаровавшиеся в нем, после того, как в их городах стали обосновывать этнические банды, а антироссийская политика федерального центра нанесла болезненный удар по немецкой экономике.

И это в свою очередь значит, что электоральный резерв у «АдГ» - практически неисчерпаем. Еще недавно в ходе соцопросов немцы стеснялись признаться в том, что собираются голосовать за «Альтернативу». Теперь же, когда ее поддержал каждый седьмой житель Германии – им сразу проще.

Кроме того, «АдГ» получила парламентскую трибуну и какой-никакой, но выход в федеральные СМИ. Следовательно, неолиберальному лобби в прессе и на телевидении станет сложнее распространять о них различные пугающие слухи.

Для наследников немецких коммунистов – «Левых» - выборы хоть и принесли формальное улучшение результатов, но победой не стали. В свое время некоторые эксперты предполагали, что волеизъявление 2017 года позволит им вместе с СДПГ и частью «Зеленых» сформировать абсолютно новую «социалистическую» правительственную коалицию (на местном уровне подобные коалиции, кстати, уже работают), но грандиозный провал СДПГ похоронил эти надежды.

А вот для либералов из Свободной демократической партии и «Союза 90/Зеленых» выборы прошли очень неплохо. Первые – не только вернулись в парламент после недавнего провала, но и заработали более 10% голосов избирателей. Вторые – «удержались» в парламенте с 9%, но при этом их мандаты стали теперь пресловутой «золотой акцией».

После того, как перспектива возобновления коалиции ХДС и СДПГ исчезла, единственным возможным вариантом объединения парламентских сил, позволяющим сформировать правительство, стал союз ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленых».

Здесь следует отметить, что если «свободные демократы» - это классические либералы, выступающие за снижение налогов и прочие шаги, направленные на «освобождение личности», то «Зеленые» - это партия с двойным дном.

Возникли они в свое время как лево-экологическое бунтарское антиглобалистское объединение, но ближе к концу ХХ века превратились в рафинированных неолибералов, отказавшихся от пацифизма, и горячо поддерживавших сначала бомбардировки мирного населения Югославии, а затем – госпереворот неонацистов на Украине и направленные против России санкции.

Если «свободные демократы» публично выступили за «замораживание» крымского вопроса, осознавая, что воссоединение с РФ – это реальная воля крымчан, и международному сообществу от этого факта никуда не деться (хотя, в целом, Владимира Путина в СвДП не любят), «Зеленых» - коробит даже от самой постановки вопроса о снятии санкций с России.

При этом в вопросах налогов (которые «свободные демократы» обещали когда-то снизить, но так этого и не добились), социального обеспечения, экологии и внешней политики между СвДП и «Зелеными» существует целый ряд серьезных противоречий. Поэтому Меркель ждут самые тяжелые коалиционные переговоры за все последние каденции.

На первых порах, ей, скорее всего, удастся запрячь «лебедя, рака и щуку» в одну телегу, образовав «ямайскую» (по цветам партийных флагов – черно-желто-зеленую) коалицию, но вот поедет ли она – это большой вопрос. Поэтому нельзя исключать того, что в ближайшем будущем Германию может ждать жестокий политический кризис и досрочные выборы.

Катализатором кризиса может послужить как раз «миграционный вопрос». Жесткие меры, направленные на протяжении последнего года против неконтролируемой миграции, - это то, что позволило все-таки Меркель, хоть и с потерями, но прийти первой в избирательной гонке. Однако «Зеленые» - это самая «замигрантская» сила в ФРГ, выступающая за то, чтобы Берлин принимал буквально всех, кто пересекает границы Европейского Союза.

Если же Меркель пойдет на поводу у потенциальных младших партнеров и откажется от ограничительных мер, это может вызывать чудовищное падение рейтинга ХДС. А участие в «антимигрантском» правительстве обрушит рейтинг «Зеленых». Как политики выйдут (и выйдут ли в принципе) из этого тупика – пока непонятно.

В любом случае, немцы смогли вырваться из навязанной им «псевдодихотомии», когда голосовать нужно за одинаковые партии, за которыми стоят одни и те же финансово-промышленные группы.

В парламенте Германии впервые за долгие годы образовалась мощная, хоть и разобщенная оппозиция, которая будет держать власть в тонусе и набрасываться на членов правительства за каждую допущенную ими ошибку.

Как знать, возможно, это первый шаг к рождению в Германии настоящего политического процесса, и через несколько лет немцы будут выбирать будущее правительство не между подставными неолиберальными партиями, а между живыми политиками из числа «левых» и «альтернативщиков»...