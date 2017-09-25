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Северокорейские СМИ раскритиковали Китай «за пособничество Трампу»

19:45 25.09.2017
Фото с сайта tienphong.vn
Фото с сайта tienphong.vn
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Центральное телеграфное агентство Китая опубликовало статью «Своевольная позиция бесстыдных СМИ». В ней корейские журналисты раскритиковали своих коллег из официального издания КПК «Жэньминь жибао» и неофициального «Хуаньцю шибао» (Global Times) за якобы выступление «на наш курс и строй».

В сообщении ЦТАК отмечается, что обладание Кореей ядерной силой сдерживания исходит из стратегического решения партии и государства для искоренения жесточайшей враждебной политики и ядерной угрозы и шантажа США против Кореи, продолжающихся из века в век, «и в конце концов КНДР обладала абсолютным на Земле оружием – водородной бомбой для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты».

Кроме того, северокорейские журналисты напомнили, что в 1960-х годах, когда Китай впервые провел испытание ядерного оружия, не только СССР и США, а также весь мир опубликовали обвинительные заявления, «но только хороший сосед активно поддержал правительственным заявлением государства, и тот сосед был именно КНДР».

В 1970-х годах, когда в Китай с визитом прибыл американский президент Ричард Никсон, в Пхеньяне отметили, что это – не шествие победителя, а вояж пораженца с белым флагом, ведь именно Никсон приехал ко двору Мао, а не Мао в Вашингтон.

«Но за что сейчас сам Китай с поднятым белым флагом, влезая под подбородком США, из кожи вон пытается критиковать такого замечательного соседа?» – задаются вопросом в корейских СМИ.

Более того, в статье упоминается, что «нет такого правила, что Корея должна имитировать Китай, шедший на коленях кому-то, и более того, нет необходимости заставлять Корею учиться этому, мы не забыли свою миссию перед народами мира». Опрометчивый поступок китайской прессы, который в Пхеньяне расценили как "откровенное вмешательство" в свои внутренние дела, «не отличается от действий, вбивающих клин между народами Кореи и Китая в интересах США».

Напомним, в ответ на недавние испытания водородной бомбы. Китай поддержал беспрецедентно жёсткие санкции Совета безопасности ООН, предусматривающие, в частности, запрет на импорт северокорейских морепродуктов и текстильной продукции, а также сокращение поставок нефти.

По некоторым данным, это сделано из-за того, что КНР не сможет приостановить поставки по нефтепроводу Даньдун-Синыйчжу из за того, что воск, содержащийся в большом количестве в этой нефти, в таком случае застынет и приведёт трубопровод в негодность.

Темы: Китай, Северная Корея
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 23:45
Гость: Канадец

Странно только что Северокорейские ракеты начинают летать в момент переговоров амеров и их азиатских кредиторов на предмет подьема планки государственного долга США. Так как следующие переговоры о госдолге США в середине декабря то предполагаю что следующий северокорейский пуск случится аккурат в тоже время. Непонятно кто еще верит в сей "saru shibai", но совершенно ясно что предсказуемая "реактивность" КНДР в ответ на учения в южной Корее на руку как раз США. Но "великий корейский вождь" решил обвинить китайцев в собственных грехах.
25.09.2017, 22:08
Гость: Да уж

Для "прохожих" где бы что бы ни происходило, о чем бы не писали, всё равно-"Путин виноват". Одноклеточное мышление.
25.09.2017, 21:31
Гость: Прохожий

Молодцы северокорейцы. Уважаю.
И китайцы молодцы. За то, что не постеснялись (побоялись?) перепечатать корейскую статью.
Восток - дело тонкое © не помню кто, но умный.
Нам (нынешней России) такое не потянуть. Но - "у нас особая статья" (© тоже не помню кто, но всё равно правильно).
У нас (России) с англосаксами свои тёрки. Понимала бы (и никогда не забывала) Россия (точнее, правительство России, во главе с президентом), что англосаксы - враги России по определению (или по геоположению, если угодно).
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